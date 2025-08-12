Mekies essaie encore de ’comprendre ce qui limite’ Red Bull

Red Bull est en perte de vitesses depuis l’an dernier, et avec un règlement technique qui inclura pour la première fois des moteurs fabriqués à Milton Keynes avec le concours de Ford, le défi est énorme pour l’équipe autrichienne.

Laurent Mekies, qui a remplacé Christian Horner au poste de team principal le mois dernier, est conscient de la phase de transition dans laquelle se trouve son équipe, et il explique comment le team maintient sa philosophie gagnante.

"Nous ne sous-estimons pas ce qui nous attend. Une équipe de haut niveau a pour objectif de gagner, et la plus grande différence avec la concurrence dans le milieu du classement, c’est qu’à chaque week-end de course, vous revenez et il y a un seule réponse possible" a déclaré Mekies.

"Avez-vous gagné ou non ? Cela définit le niveau d’attente de chacun, ainsi que le niveau d’effort que vous devez fournir dans chaque secteur pour être compétitif. Nous apprécions cela. Red Bull Racing apprécie cela."

"Si vous entrez dans l’usine, vous trouverez des gens qui ne sont là que pour gagner, et c’est bien sûr un sentiment très fort. La résilience est importante dans ce sport, et il y a des week-ends comme celui-ci, où vous avez l’impression que le monde ne va pas comme vous le souhaiteriez."

"Il y a tellement de talents, tellement de compétences, tellement d’expérience dans l’équipe que nous savons tous très bien que nous allons progresser grâce à ces talents. Donc non, ce n’est pas accablant. C’est un sentiment que nous avons tous connu plus souvent qu’à notre tour, et je suis sûr que cela alimentera les succès futurs de l’équipe."

Pour le moment, le Français réfute l’idée qu’il devrait imposer son style, mais il préfère se pencher sur la manière dont il va faire avancer et progresser son équipe : "Il ne s’agit pas d’imposer votre identité, ce n’est pas ainsi que nous voyons les choses."

"Au cours des deux premières semaines, il s’agit de rencontrer les gens, de les comprendre, puis d’essayer de déterminer leurs forces et leurs faiblesses, et enfin, d’essayer de voir comment nous pouvons les aider à mieux contribuer."

"Essayez de comprendre quelles sont les limites qui pourraient nous ralentir dans la construction d’un avantage concurrentiel. Cet avantage concurrentiel se traduira par une voiture plus rapide dans les années à venir. C’est donc ce que nous essayons de faire."

"Il ne s’agit pas d’imposer une identité. Nous voulons certainement placer nos collaborateurs au cœur des projets, et c’est ce que nous essayons de faire, non seulement au cours de ces premières semaines, mais aussi à l’avenir."

Pour le moment, il admet ne pas prendre de plaisir à son poste, puisqu’il doit tout prendre à bras le corps pour tenter de comprendre le fonctionnement de la structure, et connaitre un maximum de gens. C’est après que viendra ce qu’il qualifie de partie agréable du métier.

"Je ne pense pas ressentir encore ce sentiment agréable, car cela m’est tombé dessus sans crier gare. Vous vous rendez très vite compte que seule une immersion totale peut vous donner une chance de réussir à partir de là."

"Donc, depuis, c’est une immersion totale, il n’y a pas de place pour le côté agréable. Mais je ne peux pas nier que je me sens honoré, privilégié d’avoir eu cette chance. C’est le sentiment que l’on ressent. Est-ce que cela se transforme en plaisir ? Je suis sûr que oui, bientôt."