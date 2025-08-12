Stop ou encore chez Ferrari ? Hamilton a un bel atout dans sa manche !

Lewis Hamilton aurait le contrôle de son avenir chez Ferrari, une clause contractuelle ayant été formulée à son avantage lorsqu’il a décidé de rejoindre la Scuderia.

La Gazzetta dello Sport affirme avoir découvert que la troisième année de contrat d’Hamilton, soit la saison 2027, serait faite à la seule décision du septuple champion du monde et non de Ferrari.

Hamilton a un contrat ferme courant jusqu’à fin 2026, avec une option pour une troisième année, en sa faveur.

Ferrari ne pourrait donc pas casser son contrat sans dédommagement financier important si le Britannique souhaitait courir en 2027 mais que la Scuderia ne le souhaitait pas (en cas de performances toujours moyennes par exemple en 2026)

Ferrari a donc peu de contrôle sur son duo de pilotes à court terme, Leclerc étant signé jusque fin 2029 et Hamilton ayant le pouvoir de décider s’il pilotera pour l’écurie italienne en 2027.

Ce type d’accord s’explique par les avantages commerciaux qu’Hamilton apporte à Ferrari, augmentant l’attention mondiale pour le constructeur.