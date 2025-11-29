Pirelli F1 alerte : des coupures sur les pneus menacent le week-end au Qatar

La qualification sprint du Grand Prix du Qatar a révélé l’apparition de découpes préoccupantes sur les pneus Pirelli !

Alors que la FIA, la F1, les équipes et le manufacturier avaient déjà pris des précautions pour cette course très exigeante, en limitant les relais à 25 tours maximum par train de pneus (ce qui obligera à deux arrêts dimanche minimum), un nouveau phénomène préoccupant est arrivé : des coupures provoquées par le gravier ramené sur la piste.

Le circuit a en effet ajouté de nombreuses bandes de graviers à 2 mètres des lignes blanches, pour empêcher les pilotes d’abuser des limites de piste. Mais ces bandes et les cailloux assez imposants qu’elles contiennent, ont fait tirer une première sonnette d’alarme chez Pirelli.

À l’issue de la séance, le fournisseur italien a observé des dommages suffisamment sérieux pour évoquer un risque potentiel pour la sécurité si la situation devait s’aggraver au fil du week-end.

"Nous avons relevé plusieurs coupures sur les bandes de roulement, toutes les voitures ont été touchées," a expliqué Simone Berra, ingénieur en chef de Pirelli.

"C’est principalement dû aux bacs à gravier présents ici. Le circuit a ajouté trois ou quatre bandes de gravier supplémentaires par rapport à l’an dernier et, évidemment, lorsque les pilotes poussent à la limite, ils ramènent ce gravier sur la trajectoire. Nous avons constaté des coupures de gravier assez profondes. Certaines étaient vraiment très profondes."

Par rapport à 2024, des bandes supplémentaires ont été placées aux sorties des virages 6, 10 et 16, tandis que celle du virage 14 a été allongée, zone où les pilotes cherchent à conserver un maximum de vitesse. Mais ces ajustements ont un revers : le gravier nouvellement déposé est particulièrement agressif.

"Ce gravier est assez coupant car il produit des coupures très facilement. Il semble plus coupant que sur d’autres circuits," ajoute Berra.

"J’ai vu des coupures très profondes, qui atteignaient la carcasse. Elles n’ont heureusement sectionné aucune corde, mais si la carcasse est exposée et que la voiture continue à passer sur ce gravier, il y a un risque de crevaison."

"En qualif et en sprint shootout, les pilotes roulent plus à la limite que durant une course, donc les risques sont plus élevés. Pendant la course, ils restent davantage sur la piste, ce qui pourrait réduire le problème. Mais nous voulons garder un œil attentif sur cette question."

Si Pirelli ne se dit pas alarmiste à ce stade, la situation reste à surveiller.

"Pour le moment, nous ne sommes pas inquiets, disons. Mais nous devons prendre en compte toutes les implications possibles durant le sprint ou la course : cela pourrait causer des problèmes sur les pneus ou potentiellement des crevaisons."

"La FIA surveillera aussi la quantité de gravier sur la piste et pourra utiliser un drapeau rouge ou une safety car pour nettoyer si nécessaire."