Piastri rejette toute culpabilité sur le crash du départ à Austin

Oscar Piastri s’est crashé dans son équipier Lando Norris au départ du Sprint F1 à Austin ce soir, lors du Grand Prix des États-Unis, envoyant ainsi les deux McLaren à l’abandon.

Mais l’Australien n’a pas été jugé coupable, percuté par l’arrière par la Sauber de Nico Hülkenberg, qui l’a envoyé sur deux roues dans l’autre MCL39.

C’est donc un zéro pointé pour les deux pilotes de Woking au championnat, alors que Max Verstappen a pris le maximum, 8 points.

"Je ne sais pas ce qui s’est passé vraiment, il faut que je regarde mieux pour avoir un avis," répond Piastri lorsqu’on lui demande s’il a été perturbé par un Norris trop agressif dans son freinage au départ (vidéo).

N’aurait-il pas dû faire attention en décroisant aussi fort sa trajectoire ?

"Non ! Je n’ai pas vu l’incident à la télévision, mais j’ai pris un bon départ. J’ai essayé de décroiser et j’ai été touché. Mauvais début de journée !"

"Je pense que le souci vient surtout de derrière nous, les pilotes qui nous suivaient étaient rapides et j’ai coupé. La FIA dit que c’est incident de course. Je suis évidemment désolé que ça se termine comme ça."

"Nico Hülkenberg m’est rentré dedans donc il faut que je vois ça."

Zak Brown constate les dégâts après le Sprint et pointe du doigt Hülkenberg également.

"C’était terrible. Aucun de nos pilotes n’est à blâmer. C’était du pilotage amateur. Certains pilotes de tête ont tapé nos deux pilotes."

Quand on lui a demandé si Hülkenberg n’était pas le seul responsable, Brown a répondu : "Je veux revoir le ralenti, mais il est clair que Nico a percuté Oscar et qu’il n’avait rien à faire là."

Hulkenberg a lui répondu que "Alonso était à côté de moi, je ne pouvais rien faire de plus. Les McLaren ont voulu prendre leurs trajectoires en oubliant qu’il y avait du monde derrière elles. Il faut revoir tout ça."

Pour Alonso, "j’ai essayé d’attaquer à l’intérieur mais les autres sont revenus sur moi, je ne pouvais pas braquer plus. C’est un incident de course. Quand je suis 15e il ne se passe rien, quand je peux jouer des gros points, je suis éliminé. C’est l’histoire de ma saison."