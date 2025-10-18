Norris fustige ’des pilotes qui ont essayé de jouer les héros au départ’

Lando Norris était aussi frustré que philosophe après le Sprint F1, qu’il a terminé en bord de piste après le premier virage au départ à Austin.

Le Britannique avait bien passé ce virage en 2e position derrière Max Verstappen mais, derrière lui, son équipier a été percuté et la McLaren d’Oscar Piastri est venu toucher la sienne à l’arrière gauche.

Les deux pilotes de Woking ont dû abandonner alors que Max Verstappen leur a repris un maximum de points, huit en tout.

Pour Norris, il n’y avait juste rien à faire.

"C’est juste de la malchance," estime le pilote McLaren.

"Derrière il y a des pilotes qui ont essayé de jouer les héros au départ. Il n’y a rien que je ne pouvais faire pour les éviter. C’est juste de la malchance."

Comment analyse-t-il l’accident ?

"Aucune idée, j’ai juste été touché. Qu’est-ce que j’aurais pu faire d’autre ? Rien, il faut que j’y réfléchisse un peu plus mais je sais déjà la réponse. J’ai juste été touché, je me suis fait sortir, donc je n’aurais pas pu faire grand-chose."

"J’ai été percuté, je n’ai rien fait de mal, des choses se produisent derrière et j’ai été malchanceux, j’ai été percuté à cause de ça. Les gens derrière n’ont pas fait attention et notre double crash a été la conséquence de cela."