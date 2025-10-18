Sainz termine troisième après un Sprint ’solide’ et se félicite du retour de la ’chance’

Carlos Sainz a signé une très belle troisième place lors du Sprint à Austin. Le pilote Williams F1 a profité du chaos du départ pour remonter en troisième position et ne plus la lâcher malgré la menace des Ferrari en début de course, comme il l’expliquait après l’arrivée.

"On a eu une course solide, un bon rythme. Les Ferrari étaient rapides derrière moi mais je les ai gardées sous contrôle et j’ai pu ramener la troisième place, donc je suis content" a déclaré Sainz, peinant à parler alors que le public l’acclamait.

Interrogé sur ce qui a changé pour lui depuis son podium de Bakou, et sur la possible présence d’un déclic qui l’aurait remis sur les rails, l’Espagnol assure que la chance a simplement tourné, mais qu’il a eu ce potentiel depuis le début de saison.

"Rien, on est juste un peu plus chanceux, et des choses ont arrêté de nous arriver. Mais j’ai eu ce rythme toute la saison. Je n’ai pas pu le montrer pendant la première moitié mais les choses vont bien mieux."

"Je fais tout ce que je faisais dans la première moitié de saison et je suis content que les choses parviennent enfin à se mettre en place, et de pouvoir montrer ce qu’on peut faire. Il nous manque un peu face à ces gars mais je suis content de voir qu’on est dans le bon groupe."