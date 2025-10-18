Crash au départ du Sprint F1 à Austin : Norris et Piastri éliminés ! (+ vidéo)

C’est la catastrophe pour McLaren F1 au départ du Grand Prix des Etats-Unis avec les deux monoplaces de l’équipe de Woking éliminées dès le premier virage !

Max Verstappen a pris un très bon départ mais derrière lui, Lando Norris et Oscar Piastri étaient en bataille pour la 2e place dans la montée menant au premier virage.

Norris a pris un léger avantage sur son équipier et Piastri a tenté de le reprendre en recroisant un peu peu plus pour prendre la sortie du virage avec une meilleure accélération. Mais c’était sans compter sur les monoplaces de Nico Hülkenberg, juste derrière, qui a été chevauchée par la McLaren de Piastri (voir vidéo ci-dessous).

L’Australien a été envoyé sur deux roues sur... son équipier et les deux McLaren sont éliminées, ce qui laisse une voie royale à Max Verstappen pour reprendre 8 points d’un coup au championnat sur ses deux rivaux.

Piastri aurait pu être tenu pour responsable de l’accident, sous enquête des commissaires, avant que la FIA ne décide de classer cela sans suite comme incident de course au départ.

Fernando Alonso a aussi dû se retirer suite à cet accrochage.

La voiture de sécurité a été déployée pour nettoyer les débris pour 5 tours.

Pour suivre la suite de la course Sprint en direct, ou le résumé, cliquez ici.