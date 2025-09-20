Piastri peut égaler un record chez McLaren, Leclerc peut en éviter un négatif

Oscar Piastri a l’occasion d’égaler un record historique de McLaren en Formule 1 lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan ce week-end, établi pour la première fois par Ayrton Senna.

Piastri se rend à Bakou en tant que vainqueur en titre et leader du championnat, avec 31 points d’avance sur son coéquipier Lando Norris, alors qu’il reste huit manches à disputer.

Au terme des 16 premières courses, l’Australien compte sept victoires à son actif, et une victoire à Bakou lui permettrait d’égaler le record historique de Senna, qui avait remporté huit victoires en une saison pour McLaren lors de son premier titre en 1988.

Ce record a depuis été égalé par Mika Hakkinen en 1998, l’année où il a remporté son premier championnat.

A noter que les deux pilotes l’ont fait lors d’une saison comportant 16 courses, Piastri y arriverait lui au bout de la 17e s’il gagne à Bakou. S’il remporte la victoire, il deviendrait aussi le deuxième pilote à remporter plusieurs GP d’Azerbaïdjan, après Sergio Perez en 2021 et 2023.

De son côté, Charles Leclerc est sur le point d’égaler un record indésirable vieux de 59 ans détenu par Jim Clark, à moins qu’il ne parvienne à briser la malédiction du Grand Prix d’Azerbaïdjan ce week-end.

Depuis le retour du circuit de Bakou en F1 en 2021, après une absence en 2020 due au COVID-19, Leclerc est invaincu en qualifications, avec quatre pole positions consécutives sur ce circuit.

Cependant, le pilote Ferrari n’a toujours pas goûté à la victoire sur les rives de la mer Caspienne, son échec à le remporter en 2024 égalant le record de Clark en F1 de quatre pole positions consécutives sur un même Grand Prix sans victoire.

Le double champion du monde avait établi ce record lors du Grand Prix de Monaco, où ses pole positions entre 1962 et 1964 et en 1966 ne lui ont rapporté qu’une quatrième place en 1964. Il a manqué la course de 1965 pour participer à l’Indy 500, qu’il a remportée.

Les performances de Leclerc à Bakou n’ont pas été aussi désastreuses que celles de Clark, puisqu’il a terminé trois des courses, avec une deuxième place comme meilleur résultat, mais si le Monégasque décroche samedi sa deuxième pole position de la saison et ne parvient pas à la convertir, il battra ce record négatif.

Sans pole, il évitera donc de s’attribuer ce record. Avec la pole, il lui faudra gagner pour l’éviter !

En 2021, Leclerc a terminé quatrième, en 2022, il a abandonné en raison d’une panne moteur, il a terminé troisième en 2023 et a amélioré en terminant deuxième derrière Oscar Piastri en 2024.

Le Monégasque a également décroché la pole position pour la course sprint en 2023, terminant deuxième derrière Sergio Perez.