Montezemolo comprend la frustration de Leclerc envers Ferrari

L’ancien président de Ferrari, Luca di Montezemolo, exprime sa sympathie pour la frustration croissante de Charles Leclerc, qui ne parvient pas à se battre pour un titre avec la Scuderia depuis son arrivée dans l’équipe en 2019.

Bien que le Monégasque de 27 ans ait affirmé à plusieurs reprises sa loyauté envers Ferrari, une loyauté renouvelée encore à Bakou lors de son dernier entretien avec les médias - et qu’il soit toujours sous contrat à long terme - les médias italiens ont constaté des signes visibles de colère et d’impatience ces derniers mois.

"Leclerc est un très bon pilote, mais c’est un pilote qui voit les années passer sans gagner, même s’il est encore très jeune," confie Montezemolo.

"Il voit les nouvelles générations, comme Piastri et Norris, gagner, et je comprends donc une certaine frustration de ne pas avoir une F1 gagnante."

Selon Montezemolo, le problème vient entièrement de l’équipe et de la F1 dont il dispose plutôt que du pilote.

"Leclerc a aujourd’hui une voiture peu compétitive et est obligé d’attaquer du premier au dernier tour. Il est parfois critiqué pour sa prise de risques mais il n’a pas le choix."

"C’est un très bon pilote. Nous devons lui donner une voiture qui lui permette enfin de gagner, car il le mérite."

Montezemolo a même comparé Leclerc favorablement à la légende de Ferrari, Gilles Villeneuve.

"Villeneuve était unique. C’est un pilote avec lequel je n’avais jamais travaillé, mais ce n’était pas le genre de pilote avec lequel on pouvait remporter un championnat du monde, car son tempérament lui permettait de remporter de nombreuses courses. Mais ensuite, sur l’ensemble d’un championnat, il faisait des erreurs et abandonnait."