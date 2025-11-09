Leclerc : un abandon qui ’fait mal’ à Ferrari au championnat constructeurs

Charles Leclerc a été la victime collatérale d’un contact entre Oscar Piastri et Andrea Kimi Antonelli lors de la relance après la voiture de sécurité, le pilote McLaren F1 ayant envoyé la Mercedes dans sa Ferrari, et il a dû abandonner.

Le pensionnaire de la Scuderia était très déçu de ne pas avoir la chance de se battre pour un podium, qui aurait été son premier au Brésil alors qu’il avait réussi à corriger le comportement de sa SF-25 après le Sprint et s’était qualifié troisième.

"Je l’ai vu de loin, c’était compliqué de voir dans le détail. Kimi voit qu’Oscar fait un dépassement, il ne laisse pas du tout la place. Oscar est optimiste mais je pense que Kimi aurait pu laisser la place" a déclaré le Monégasque.

"Au bout du compte, je n’en veux ni à Oscar ni à Kimi, ce genre de choses arrive, mais je n’irais pas jusqu’à dire que tout était de la faute d’Oscar. Je ne pense pas que ce soit le cas. C’est ultra frustrant parce que je ne peux rien faire."

"Ca fait mal parce que quand on fait le boulot qu’on a fait tout le week-end, qu’on retourne la situation sur ce qui s’annonçait très compliqué après vendredi, et qu’on doit tout mettre à la poubelle à cause d’une faute qui n’est pas la nôtre, c’est décevant."

Leclerc aimerait réussir à oublier cette déception rapidement, mais il admet que la frustration est décuplée par le fait que Ferrari se retrouve désormais quatrième du championnat constructeurs, à six points de Red Bull, et surtout à 36 points de Mercedes.

"Dans ces cas-là il faut essayer d’oublier le plus rapidement possible et aller de l’avant, mais ce n’est pas facile. On se bat pour la deuxième place du championnat constructeurs et ça va être extrêmement dur d’aller la chercher."