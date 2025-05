Piastri et Norris s’entendent ’mieux que jamais’ malgré la lutte pour le titre

Oscar Piastri ne s’inquiète pas de voir sa relation avec Lando Norris changer, en dépit du fait que les deux pilotes McLaren F1 sont en lutte pour le titre mondial. Selon lui, ils se sont bien préparés à cette situation et ont les moyens d’éviter les problèmes dans leur relation.

"Bien sûr, il s’agit d’une dynamique intéressante, mais ma relation avec Lando sur la piste et en dehors de la piste est très similaire à ce qu’elle a toujours été et, en fait, nous nous entendons mieux aujourd’hui que jamais" a déclaré Piastri à l’agence de presse PA.

"La façon dont nous travaillons ensemble pour nous donner les meilleures chances de succès est toujours aussi forte, et c’est une force depuis que nous sommes coéquipiers. Nous nous entendons très bien. Cela n’a pas changé et je ne m’attends pas à ce que cela change. Mais nous essayons tous les deux de remporter le titre et un d’entre nous peut y parvenir."

L’Australien ne s’inquiète pas que leur relation s’envenime, comme on a pu le voir entre Lewis Hamilton et Nico Rosberg par le passé : "Nous sommes tous deux des personnes très différentes. Si vous regardez Nico, il était à la fin de sa carrière. Peut-être que certaines émotions prennent le dessus et que l’enjeu est plus important ?"

"Lando et moi avons encore beaucoup d’années à passer en Formule 1. Nous voulons avoir la chance de remporter le titre chaque année, pas seulement cette saison. C’est un très bon problème pour l’équipe, et nous nous sommes déjà beaucoup préparés pour contenir les problèmes qui auraient pu survenir."

Piastri explique pourquoi il est imperturbable mentalement, et comment il arrive à cette sérénité même s’il ressent parfois des tensions : "Lando se connaît bien mieux que moi, mais en ce qui me concerne, être mentalement fort et résistant est certainement l’un de mes points forts. C’est un travail de longue haleine. Cela ne se fait pas par magie."

"Ce que vous voyez est ce que vous obtenez avec moi. Mais je ressens toujours des émotions, n’est-ce pas ? Je ne suis pas immunisée contre cela. Je ressens de la pression, de la nervosité. Ce n’est pas comme si rien ne se passait. Mais il s’agit de savoir comment les canaliser et de se mettre dans le bon état."

"En tant que pilote, vous devez croire que vous êtes le meilleur. Vous devez aborder chaque course en pensant que vous êtes le meilleur pilote sur la piste. C’est aussi l’état d’esprit qui doit prévaloir lorsque l’on se bat pour le championnat du monde."

"Je serais déçu si je ne remportais pas le titre ? Oui. Cela ferait mal, comme pour tout le monde. Mais je suis encore jeune et j’espère avoir cette opportunité plus d’une fois. Je ne pense pas que ce serait un échec, c’est dur, mais cela ne veut pas dire que je ne veux pas le gagner."