’Magie’, ’art’ : Rosberg est sous le charme du pilotage de Verstappen

Nico Rosberg est impressionné par la manière dont pilote Max Verstappen au volant de sa Red Bull RB21. L’ancien pilote Mercedes F1 est revenu sur les circuit en tant que consultant récemment, et il a pu étudier le pilotage du quadruple champion du monde.

"Max est toujours dans le coup. Le dernier circuit normal était Imola et il a dominé la course là-bas. Il était très, très rapide" a déclaré Rosberg à Barcelone.

"Ici, nous voyons qu’il est un peu derrière, mais il est toujours proche et vous ne savez jamais vraiment quelles charges de carburant les équipes font ici. Il conduit incroyablement bien. Pour moi, c’est le pilote de l’année jusqu’à présent. On ne peut jamais l’écarter de l’équation."

Le champion du monde 2016 détaille ce qui l’impressionne le plus chez le pilote Red Bull : "C’était vraiment intéressant pour moi parce que c’était la première fois que j’étais sur la piste depuis très, très longtemps et j’ai vraiment vu la magie de Max Verstappen sur la piste."

"Tout d’abord, ces voitures sont incroyablement nerveuses à l’arrière. Vous voyez les pilotes travailler beaucoup le volant et l’arrière est très nerveux, toujours. C’est très lourd, c’est très nerveux et ça a l’air d’être un problème pour tout le monde. Max Verstappen arrive dans le virage et c’est vraiment incroyable."

"Il supprime le sous-virage et rend la voiture très survireuse, ce qui permet à tous les autres pilotes d’avoir des réactions très vives et d’être vraiment libres, mais il est capable de maintenir ce survirage dans cette magnifique fenêtre très étroite où il ne va jamais au-delà de ce qui est possible."

"Si vous dépassez, vous surchauffez les pneus, vous perdez le contrôle, vous perdez beaucoup de temps, mais il parvient à équilibrer ce survirage dans cette minuscule fenêtre de manière incroyable. C’est comme une œuvre d’art, c’est incroyable."

C’est le style de pilotage de Verstappen qui crée les écarts avec ses équipiers selon Rosberg : "Yuki Tsunoda arrive, il y a un gros sous-virage, et la voiture se met à survirer dès qu’on passe à la puissance. C’est l’essence même de la chose."

"C’est pourquoi Max est toujours six dixièmes plus rapide que chacun de ses coéquipiers. Tous ces coéquipiers sont de très bons pilotes et cela se résume à la finesse des sensations et à la vitesse de traitement des détails très, très fins de ce qui se passe à l’arrière de la voiture. C’est comme de l’art."