Piastri admet que ’beaucoup de choses tournent mal’ pour lui récemment

Oscar Piastri admet qu’il est difficile pour lui de voir le positif de la situation, alors qu’il peine toujours à ressortir la tête de l’eau. Le pilote McLaren F1 continue de vivre des week-ends difficiles puisqu’il n’est pas monté sur le podium depuis Monza, soit cinq courses sans top 3.

Au Brésil, un accident et une pénalité ont compromis son week-end, mais il admet surtout que les choses qui doivent mal se passer se passent forcément mal récemment.

"Les choses ne se passent pas facilement, c’est certain" a déclaré Piastri. "Ce week-end, il y a eu des moments, des éclairs, où je me suis senti très à l’aise. Pendant les essais, tout revenait plus naturellement, tout semblait vraiment bien."

"Puis les choses se sont un peu éloignées de nous au fil du week-end. Je pense que même notre rythme, en tant qu’équipe, n’était pas aussi fort qu’il l’était vendredi, et la voiture a pris une direction dont je n’étais pas vraiment fan."

"Mais nous avons fait de notre mieux pour remettre la voiture dans une bonne fenêtre de fonctionnement. Évidemment, l’accident lors du Sprint a aussi rendu les choses beaucoup plus compliquées."

"Il y a juste beaucoup de choses qui tournent mal en ce moment, mais je pense qu’il y a encore des éclairs de très bonne performance, et il s’agit simplement d’essayer de s’assurer que nous les retrouvons tout le temps."

La baisse de forme de Piastri sur les trois dernières courses coïncide avec des circuits à faible adhérence, un élément qui, selon lui et McLaren, lui a posé problème : "Oui, je pense que ces trois derniers week-ends suivent une tendance similaire. À Austin, j’ai dû piloter de manière très différente. Au Mexique, pareil."

"Et c’est une chose de s’adapter à des conditions différentes, mais quand la façon dont vous avez conduit toute la saison a si bien fonctionné, c’est assez difficile de s’en éloigner. Donc, il y a eu beaucoup d’apprentissage de ce côté-là, et j’essaie de m’adapter à d’autres situations."

"Ce week-end, les essais étaient vraiment, vraiment solides. J’avais l’impression de ne pas pouvoir aller lentement, pratiquement. Puis, au fil du week-end, les choses se sont un peu éloignées de nous."

"Le pneu tendre se comportait évidemment de manière très étrange ce week-end, à peine meilleur que le médium. Les conditions d’adhérence hier étaient de nouveau très bizarres. Ne pas aller plus vite de la Q1 à la Q3 est presque inédit, surtout après autant de pluie."

"Donc, clairement, quelque chose n’allait pas tout à fait. La voiture était plus ou moins la même, nous essayions de la garder dans la même fenêtre, mais d’autres facteurs ont rendu les choses difficiles. Mais j’essaie aussi de travailler sur la façon dont je peux mieux m’adapter à tout cela et d’ajouter de nouveaux outils à mon arsenal."