Pirelli explique pourquoi les pneus durs n’ont pas été utilisés au Brésil

Pirelli s’est félicité de voir la variété stratégique en course au Grand Prix du Brésil, ce qui a permis de voir une course intense et disputée. Mario Isola, le directeur de la F1 chez Pirelli, explique comment on a vu jusqu’à sept stratégies différentes parmi les 17 pilotes à l’arrivée.

Ce qui a le plus impressionné l’Italien, c’est de voir deux pilotes, Liam Lawson et Nico Hülkenberg, terminer dans les points en n’ayant fait qu’un arrêt au stand. Il détaille aussi les raisons pour lesquelles les pneus durs n’étaient pas une option correcte à Interlagos.

"Interlagos réserve toujours des surprises et offre des courses fantastiques. L’année dernière, c’est la pluie qui a apporté la variable qui a enrichi le spectacle ; cette année, nous avons assisté à une grande variété de stratégies de course qui, combinées aux caractéristiques uniques de ce circuit, ont favorisé encore plus de dépassements que d’habitude" note Isola.

"Il était impressionnant de voir Max Verstappen partir de la voie des stands et monter sur le podium ; le champion du monde en titre ne cesse de nous étonner. Félicitations également au jeune Kimi Antonelli, qui a réussi à défendre courageusement sa deuxième place, et bien sûr à Lando Norris, qui a remporté une belle victoire depuis la pole position."

"Comme nous nous y attendions, les pneus tendres et médiums ont été privilégiés, et la stratégie à deux arrêts a été la plus courante. Les niveaux de dégradation des pneus, combinés à quelques arrêts au stand précoces pour profiter des périodes de neutralisation en début de course, ont probablement poussé les équipes vers ce choix, mettant l’accent sur les deux composés les plus tendres."

"Les pneus durs n’ont pas vraiment été utilisés, car ils avaient tendance à glisser beaucoup sur une surface qui avait été ’réinitialisée’ par la pluie du matin. Les fenêtres d’arrêt au stand étaient différentes pour chaque pilote, ce qui a créé des différences de performances qui ont favorisé les dépassements et nous ont offert un spectacle formidable."

"Les deux seuls pilotes qui ont terminé le Grand Prix avec un seul arrêt ont évidemment dû solliciter davantage leurs pneus que les autres, qui ont connu des niveaux d’usure et de grainage inférieurs à ceux du samedi. Néanmoins, Liam Lawson et Nico Hülkenberg ont montré en course qu’un arrêt unique était également une stratégie tout à fait valable."

"Cela faisait longtemps que nous n’avions pas vu une telle variété de stratégies utilisant différents composés, de un à trois arrêts, permettre de marquer des points à l’issue d’une course sur piste sèche."