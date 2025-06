’Perte de temps’, ’puéril’ : Verstappen est ’énervé’ de parler de sa possible suspension

Max Verstappen se dit fatigué d’être interrogé sur son risque de suspension pour une course.

Le pilote Red Bull dispute sa première course depuis qu’il a accumulé 11 points de pénalité sur sa super-licence, ce qui le place à un point du seuil des 12 points qui déclenche une suspension automatique.

Il a écopé de trois points de pénalité lors de la dernière manche du championnat en Espagne. Verstappen a été pénalisé pour un accrochage avec George Russell.

Le pilote Mercedes l’a devancé pour la pole position de demain, ce qui signifie que les deux hommes partageront la première ligne de la grille dimanche. Russell n’a pas manqué d’attirer l’attention sur la situation précaire de Verstappen, soulignant qu’il avait "quelques points de plus sur ma licence à gérer" que son rival si les deux pilotes se retrouvaient à nouveau en lutte pour une place.

Une remarque devant le public québécois qui n’a pas manqué de faire réagir dans les tribunes.

Verstappen s’étant exprimé avant Russell après les qualifications, il a été interrogé sur ces fameux points de pénalité lors de la conférence de presse qui a suivi.

Cependant, il n’a pas souhaité s’exprimer sur la question de savoir si cette situation le désavantageait par rapport à Russell.

"Je n’ai pas besoin de l’entendre à nouveau. J’ai entendu ce qu’il a dit devant le public, je ne suis pas sourd. Ça m’énerve vraiment."

"Tu en parles le jeudi déjà, ça suffit non ? C’est une perte de temps, c’est très puéril."

"C’est pour ça que je ne veux pas trop en dire, parce que c’est vraiment agaçant, ce monde dans lequel on vit."

A ses côtés, George Russell et Oscar Piastri ont été questionnés sur la façon de tirer avantage de cette situation qui pèse sur Verstappen.

"Pour commencer, sur ce qui a été dit ces derniers jours, je ne pense pas qu’un pilote cherche à percuter quelqu’un et à se faire retirer des points de son permis," dit Russell.

"Max est l’un des meilleurs pilotes. Il n’a aucune raison de piloter différemment, et je ne suis pas là pour croire qu’il va nous donner plus de marge. Au contraire, je vais probablement essayer de prouver quelque chose. Je vais donc surveiller la situation, mais au final, nous sommes tous là pour gagner."

"On ne va pas faire quelque chose qui me mette en danger. C’est une saison chargée. Si on est suspendu, on est suspendu et on passe du temps à la maison. Ce n’est pas idéal, mais ce n’est pas la fin du monde comme Max l’ad dit."

Pour Piastri, "je ne vais pas piloter différemment. Je ne vais pas prendre plus ou moins de risques face à Mex. Je ne vais certainement pas faire quelque chose de différent. Je vais piloter comme d’habitude."