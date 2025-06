Officiel : Hadjar prend une pénalité sur la grille pour avoir gêné Sainz

La mauvaise nouvelle était plus qu’attendu tant la gêne était flagrante en Q1 : le pilote Racing Bulls Isack Hadjar a écopé d’une pénalité de trois places sur la grille de départ du Grand Prix du Canada.

Les commissaires l’ont reconnu coupable d’avoir gêné son rival de chez Williams, Carlos Sainz, lors des qualifications. Ce dernier était d’ailleurs furieux (à lire ici) contre le Français.

Hadjar effectuait un tour de récupération à la fin de la Q1 sur le circuit Gilles Villeneuve lorsque Sainz, en pleine phase de poussée, s’est approché du rookie dans le premier secteur.

Sainz est arrivé à l’arrière de la voiture de Hadjar au freinage de la chicane des virages 6/7, compromettant sa trajectoire et son tour, le condamnant à une modeste 17e position.

Après avoir visionné les images, les données et discuté avec les deux pilotes, les commissaires ont décidé sans surprise de pénaliser Hadjar, qui sera désormais rétrogradé de trois places sur la grille de départ pour la course de dimanche à Montréal. Il s’élancera donc 12e.

Yuki Tsunoda a aussi été pénalisé de 10 places sur la grille de départ plus tôt dans la journée pour non respect d’un drapeau rouge en Libres 3.

Les commissaires ont également réprimandé Esteban Ocon pour n’avoir pas respecté l’instruction du directeur de course qui demandait aux pilotes effectuant des tours lents de se ranger à droite entre les virages 12 et 13 pour laisser passer les pilotes plus rapides. Charles Leclerc a dû quitter la trajectoire pour dépasser Ocon par sa droite, à l’un des points les plus rapides du circuit. Les commissaires ont appliqué cette sanction en reconnaissant que Leclerc n’avait pas été gêné.

La nouvelle grille de départ du GP du Canada :