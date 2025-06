’Arrosé de débris à 80 km/h’ : Tsunoda explique pourquoi il a doublé sous drapeau rouge

Yuki Tsunoda s’apprête à fêter sa 100e participation à un Grand Prix en s’élançant dernier sur la grille du Grand Prix du Canada.

Tsunoda savait avant les qualifications qu’il risquait une pénalité de 10 places sur la grille, les commissaires l’ayant rétrogradé pour avoir dépassé Oscar Piastri sous drapeau rouge lors de la troisième séance d’essais libres.

Il a également écopé de deux points de pénalité.

En Q2, Tsunoda est brièvement grimpé dans le top 10, mais a finalement terminé 11e de cette séance.

Avec la sanction, il descendra donc à la 20e place et dernier sur la grille et s’agace de cette décision.

"C’était une journée difficile, j’ai perdu beaucoup de temps avec les problèmes. La pénalité de 10 places est tombée de nulle part... je ne sais pas, que voulaient-ils que je fasse ?" déplore Tsunoda.

"Oscar avait des gros dégâts dans le dernier virage, je l’ai vu dans la ligne droite à 80 km/h, comme dans les stands. Je me faisais arroser de débris, son pneu était de travers, et je me suis dit que si je restais derrière, le pneu allait se détacher et me percuter."

"C’était une situation non nécessaire, de piloter derrière à 80 km/h en attendant d’être percuté, ou ne pas l’être par chance. Mais apparemment, c’est la règle de rester derrière" poursuit-il, détaillant les raisons pour lesquelles il a décidé de dépasser.

"Il était complètement à gauche pour éviter un problème avec un pilote et il a fait un bon travail. C’est pour cela que je suis passé tout à droite, j’avais une bonne vision, j’ai vérifié qu’il n’y avait pas d’autre voiture et je l’ai dépassé à 170 km/h, soit la moitié de notre vitesse habituelle, pour éviter une mauvaise situation."

"La règle est la règle, mais c’est en essais libres et je ne pense pas que je méritais cette pénalité. Il y avait des débris partout, pas seulement dans le dernier virage, il perdait des pièces à chaque virage, et je ne vois pas ce qu’ils voulaient que je fasse."

S’exprimant sur sa 11e place initiale, qui sera une 20e après la pénalité, le Japonais est évidemment frustré : "Ce n’est pas idéal, je suis dans un processus d’apprentissage et avec une voiture que je connais, je sais dans quels virages je peux être à la limite. Mais dans cette voiture, je n’ai pas la confiance pour le faire. Ca viendra, mais je ne l’ai pas."