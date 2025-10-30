Perez a-t-il mérité sa deuxième chance en F1 ?

Carlos Sainz affirme que Sergio Perez mérite pleinement son retour en Formule 1 avec Cadillac, qualifiant le Mexicain comme l’un des rares pilotes à avoir véritablement mérité une deuxième chance dans ce sport.

Dans une interview accordée à El Heraldo de Mexico, le pilote Williams a salué la résilience de Perez après avoir conclu un accord avec la nouvelle écurie américaine, qui fera son entrée sur la grille de départ la saison prochaine.

"Checo a déjà démontré son talent et sa force en tant que pilote et athlète tout au long de sa carrière en Formule 1," a déclaré Sainz.

"Il se prépare maintenant pour une deuxième phase différente, ce qui est très motivant pour lui."

Il a souligné que de tels retours sont rares dans la Formule 1 moderne.

"Seuls quelques pilotes ont une seconde chance, et seulement ceux qui ont vraiment fait leurs preuves, comme Ricciardo, Hulkenberg et Checo," a ajouté l’Espagnol.

Le pilote Williams estime également que l’arrivée de Cadillac allait encore renforcer la compétitivité sur la grille de départ, même si l’équipe sera toute jeune et en rodage en 2026

"Deux voitures supplémentaires sur la piste mais c’est une autre équipe de plus de 500 employés déjà. Ils seront déjà un défi pour certains l’an prochain, pour tout le monde à terme."