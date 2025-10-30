Le propriétaire de la F1 change de grand patron
Malone se retire début 2026, Bennett le remplace
La Formule 1 va devoir composer avec un changement à la tête de l’entreprise qui la possède et qui interviendra début 2026.
Liberty Media, la société mère de la Formule 1, a annoncé un changement majeur à sa tête, le président de longue date John C. Malone quittant le conseil d’administration à la fin de l’année.
M. Malone, qui a fondé Liberty Media et supervisé son acquisition de la Formule 1 en 2017, deviendra président émérite à compter du 1er janvier 2026, a confirmé la société dans un communiqué.
Il sera remplacé par Robert Bennett (à droite sur la photo ci-dessous), actuel vice-président de Liberty et l’un de ses dirigeants fondateurs, qui participe aux décisions stratégiques clés depuis plus de trois décennies.
"La création de Liberty Media et ma fonction de président ont été parmi les expériences les plus enrichissantes de ma vie professionnelle," a déclaré M. Malone, âgé de 84 ans.
"Avec la simplification réussie de notre portefeuille et la solidité de nos activités opérationnelles, je pense que le moment est venu de me retirer."
Malone reste l’un des principaux actionnaires de Liberty, contrôlant près de la moitié des droits de vote des actions cotées en bourse de la Formule 1. Bloomberg estime sa fortune personnelle à plus de 10 milliards de dollars.
