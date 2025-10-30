Verstappen souffle enfin : Max s’éloigne d’une suspension pour une course

Max Verstappen peut souffler : le champion du monde en titre n’est plus sous la menace immédiate d’une suspension en Formule 1. Le pilote Red Bull a conclu le week-end du Grand Prix du Mexique sans ajouter de nouveau point de pénalité à sa super licence FIA, ce qui lui permet de repasser sous un seuil critique.

Depuis le Grand Prix de Grande-Bretagne, Verstappen ne comptait plus que trois points de marge avant une sanction automatique l’excluant d’une course. Mais avec le système d’expiration des points (sur 12 mois glissants), il récupère un peu d’air avant le rendez-vous de São Paulo.

Verstappen verra son total passer de neuf à six d’ici au Brésil dont les 2 points pour avoir poussé Lando Norris hors piste au Mexique l’an dernier et le point lié à une infraction sous VSC au Brésil en 2023.

Le moment où le Néerlandais a couru le plus grand danger remonte au Grand Prix d’Espagne en juin dernier. La collision avec George Russell lui avait valu trois points, ne laissant qu’une marge minuscule avant la sanction maximale. Il était resté pendant deux courses à un point d’une suspension, jusqu’à ce que deux points expirent fin juin.

Malgré plusieurs incidents dimanche à Mexico, Verstappen a évité toute sanction supplémentaire. Le pilote Red Bull est sorti large au premier virage au départ, a touché Lewis Hamilton lors du sixième tour, puis est reparti hors piste dans les virages 3 et 4 en défendant sa position. Rien qui n’ait justifié une intervention des commissaires à son encontre.

Son rival au championnat Oscar Piastri verra également son total diminuer : il passera de six à quatre points grâce à l’expiration des points reçus pour un contact avec Liam Lawson à Interlagos en 2023. Lando Norris, lui, reste à trois points, bien loin des douze fatidiques.

Même si la pression redescend légèrement pour Verstappen avant la tournée finale, la gestion des risques restera un élément clé dans cette fin de saison âprement disputée. Il est hors de question pour l’un de ces trois pilotes de subir un abandon dans une collision !

Oliver Bearman demeure le pilote le plus exposé. Après avoir frôlé la suspension avec 10 points, il en récupèrera deux à son tour avant São Paulo et retombera à huit, ce qui reste le total le plus élevé du plateau.

Le Britannique avait récemment admis que ce risque pesait sur sa façon de piloter et qu’il pourrait être "un peu plus lui-même" une fois revenu à une marge plus raisonnable.