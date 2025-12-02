Alonso et Hamilton excités de voir une finale à trois pour le titre F1 de 2025

Fernando Alonso se dit déterminé à assister à la finale historique à trois pour le titre ce week-end, depuis son cockpit ou, à défaut, parmi les journalistes.

Le pilote Aston Martin F1, qui a connu une saison difficile, s’est illuminé lorsqu’il a appris que Lando Norris, Max Verstappen et Oscar Piastri arriveraient sur le circuit de Yas Marina pour le Grand Prix d’Abu Dhabi avec seulement quelques points d’écart.

"Oui, oui, ils sont tous là, c’est incroyable," a-t-il déclaré en souriant.

"Encore une fois, la McLaren était probablement un peu plus rapide au Qatar, mais les circonstances jouent toujours un rôle et maintenant nous allons à Abu Dhabi. C’est formidable pour le sport, formidable pour les trois."

L’Espagnol a refusé de désigner un favori.

"Tous les trois méritent, d’une certaine manière, d’être champions. Je serai dans la voiture, je l’espère, et si ce n’est pas le cas, je viendrai ici pour regarder la course avec vous (les journalistes). Je ne manquerais ça pour rien au monde."

"Je souhaite bonne chance aux trois. Ils sont tous en lice avec une bonne chance pour le titre mondial."

Hamilton découvre en direct la victoire de Verstappen

Un peu plus loin dans le paddock, retour à dimanche soir sur une séquence étonnante : Lewis Hamilton ignorait totalement le résultat de la course lorsqu’il est arrivé devant les médias. Le manque d’écrans autour du circuit l’a laissé dans le flou total.

"Ce serait utile d’en mettre plus. Je ne pouvais pas voir la course devant moi. Quand on s’ennuie, on aime bien regarder les écrans géants."

Lorsque les journalistes l’informent que Max Verstappen a gagné et revient à 12 points de Lando Norris : "Oscar est à combien ?," demande-t-il d’abord.

Puis, incrédule : "Comment Max a-t-il fait pour être à 12 points maintenant ? Max a gagné ? Oh merde ! Je ne savais pas, aucune idée !"

"Putain ! Wow ! Je pensais que Piastri avait gagné… Bon, c’est excitant ! Ça va jusqu’au bout, jusqu’au fil."

"On sait tous que Max fait un super boulot. Il a une équipe phénoménale derrière lui, pas de doute, la meilleure voiture depuis quatre ans, peut-être un peu moins cette année. Mais ils sont revenus. Il a une super voiture et il fait un travail incroyable avec. Chapeau à lui."

Du côté de Mercedes F1, Kimi Antonelli, accusé par le Dr Helmut Marko d’avoir influencé le championnat en faveur de Norris au Qatar, n’a pas caché pour qui il avait le plus d’affinités parmi les trois pilotes. Et c’est bien pour le pilote Red Bull Racing !

"J’y crois," a-t-il déclaré à propos des chances de Verstappen. "Je pense qu’il va y arriver. Il n’a rien à perdre."