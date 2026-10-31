Officiel : Verstappen et Lawson pénalisés d’une place sur la grille au Mexique

La FIA a décidé qu’il n’y avait aucun responsable entre Max Verstappen et Liam Lawson, qui se sont accrochés en EL2 après avoir passé le stadium côte à côte. Mais les commissaires ont noté que les deux pilotes n’ont fait aucun effort pour éviter une situation fâcheuse, alors qu’il n’y avait aucun besoin de lutter pour une position en piste qui n’apportait rien, les deux n’étant pas dans un tour rapide.

Verstappen a attaqué Lawson juste avant le stadium alors que ce dernier était gêné par une Williams devant lui, et le pilote Racing Bulls a réagi en résistant à son ancien équipier, et en plongeant à l’intérieur dans l’épingle.

Verstappen a dû passer hors piste et couper le virage suivant, puis il est revenu en piste et a traversé le ruban d’asphalte jusqu’à aller accrocher la VCARB 03 du Néo-Zélandais, abîmant au passage son déflecteur latéral gauche.

Mais les commissaires ont refusé de juger l’un ou l’autre plus responsable de l’incident, et ils ont décrété que cette séquence n’aurait jamais dû avoir lieu, alors que nous étions au cœur d’une séance d’essais libres sans aucun enjeu.

"A l’approche du virage 12, la voiture 3 était sur un tour de préparation et la 30 était sur un tour de refroidissement avant un autre tour d’attaque. Les pilotes des deux voitures se sont comportés d’une manière jugée inacceptable par les commissaires, surtout avec l’avertissement qui avait été donné aux directeurs d’équipe plus tôt ce jour" peut-on lire dans le rapport des commissaires.

"Les deux pilotes ont admis que leurs manœuvres étaient inutiles et maladroites. Notant qu’il y a eu des incidents nécessaires entre des pilotes en Essais Libres plus tôt cette année, les commissaires ont décidé d’aller plus loin dans les pénalités, passant d’un avertissement formel à une place de pénalité, surtout après l’avertissement lié aux incidents entre des voitures en Essais Libres les années précédentes."

Puisqu’ils sont sanctionnés pour la prochaine course à laquelle ils participeront, cela devrait normalement être ce week-end pour les deux hommes, et c’est donc au Mexique qu’ils reculeront d’une place sur la grille.

A noter qu’Isack Hadjar a aussi été convoqué pour demain matin chez les commissaires pour son "comportement négatif lié à un incident dans le paddock de la Formule 1". Le Français a poussé un fan qui voulait prendre un selfie et a mis son bras autour du cou du pilote, apparemment sans lui demander.