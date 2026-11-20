Sans surprise, Cadillac va finalement repousser d’un an l’arrivée de son propre groupe propulseur en Formule 1, avec un lancement désormais prévu pour 2030 plutôt que 2029. Ce changement de calendrier découle directement de l’accord de principe conclu entre les équipes et les motoristes pour introduire une nouvelle réglementation moteur dès 2030, avec le retour d’un V8 turbo. Pour General Motors, développer un moteur répondant aux règles actuelles pour une seule saison représenterait un investissement difficile à justifier.

Le retour annoncé des moteurs V8 en Formule 1 commence déjà à produire des conséquences concrètes sur les projets des constructeurs. Cadillac, qui devait initialement devenir une écurie d’usine à part entière en 2029 avec l’arrivée de son propre groupe propulseur General Motors, prévoit désormais de repousser cette échéance à 2030.

Ce changement de stratégie intervient après les discussions menées entre les équipes, les motoristes et la FIA concernant l’avenir de la réglementation technique.

En marge du Grand Prix de Las Vegas, les différentes parties sont parvenues à un accord de principe pour avancer à 2030 l’introduction d’un V8, la prochaine génération de groupes propulseurs initialement envisagée pour 2031.

Le projet prévoit le retour d’un moteur V8 turbocompressé de 2,1 litres, accompagné d’une réduction de la part de puissance fournie par le système électrique.

Zak Brown, directeur général de McLaren, a confirmé l’existence de cet accord lors de la conférence de presse de la FIA des directeurs d’équipe organisée jeudi à Las Vegas. Flavio Briatore, qui dirige Alpine, a toutefois précisé que les signatures officielles n’avaient pas encore été apposées sur les documents.

Il s’agit donc, à ce stade, d’un accord de principe plutôt que d’une réglementation définitivement entérinée.

Cadillac prolongera son partenariat avec Ferrari jusqu’en 2029

Pour Cadillac et General Motors, cette accélération du calendrier réglementaire change considérablement la donne.

Le constructeur américain avait initialement prévu de développer son propre groupe propulseur pour la saison 2029, en partant du principe que la réglementation actuelle resterait en vigueur jusqu’à la fin de l’année 2030.

Cette stratégie devait permettre à Cadillac de devenir une écurie d’usine avant l’introduction d’une nouvelle génération de moteurs en 2031. Mais avec l’arrivée désormais envisagée du V8 dès 2030, General Motors se retrouverait dans une situation peu avantageuse s’il maintenait son calendrier initial.

Le constructeur devrait en effet investir dans le développement complet d’un groupe propulseur répondant aux spécifications actuelles, pour ne l’utiliser que pendant une seule saison. Un tel programme représenterait des dépenses importantes pour une durée d’exploitation extrêmement limitée.

La solution privilégiée consiste donc à conserver le moteur Ferrari une année supplémentaire, avant de passer directement au nouveau V8 développé par General Motors.

Interrogé à Las Vegas sur l’intérêt de prolonger le statut d’équipe cliente de Cadillac jusqu’en 2029, Dan Towriss, directeur général de la structure américaine, a confirmé cette orientation.

"Oui, nous resterions clients de Ferrari jusqu’en 2029 et nous introduirions le groupe propulseur Cadillac en 2030 avec le V8."

Cette décision permettrait à General Motors de concentrer ses ressources sur la future réglementation plutôt que de mener à son terme un programme V6 qui deviendrait rapidement obsolète.

Cadillac continuerait ainsi de s’appuyer sur Ferrari pendant les quatre premières saisons de son engagement en Formule 1, avant de devenir un constructeur entièrement autonome sur le plan du groupe propulseur.

Cadillac soutient le retour du V8 en Formule 1

Dan Towriss accueille très favorablement l’accord de principe trouvé autour de la réglementation moteur 2030.

Le dirigeant américain considère que cette orientation représente une évolution positive pour la Formule 1, tout en offrant davantage de visibilité aux nouveaux constructeurs qui préparent leur arrivée dans le championnat.

"Oui, je pense que nous sommes vraiment heureux de voir l’ensemble du championnat se rassembler sous la direction de la FIA pour définir cette orientation vers un V8 en 2030. Nous en sommes extrêmement satisfaits."

Au-delà de son intérêt pour Cadillac, le retour du V8 est également présenté comme une évolution susceptible de séduire davantage les supporters.

La nouvelle génération de moteurs doit par ailleurs être plus simple et moins coûteuse que les groupes propulseurs actuels, ce qui constitue un avantage supplémentaire pour un constructeur entrant comme General Motors.

Le projet de V8 turbo de 2,1 litres, associé à une hybridation moins importante, doit ainsi permettre de réduire une partie de la complexité technique et financière des moteurs introduits en 2026.

Pour Cadillac, cette perspective renforce l’intérêt d’attendre 2030 avant de lancer son propre groupe propulseur en compétition.

Une nouvelle usine de moteurs ouvrira le 18 décembre

Ce changement de calendrier n’empêche pas General Motors de poursuivre activement la mise en place de son programme moteur.

Le constructeur américain s’apprête même à franchir une étape importante avec l’ouverture de ses nouvelles installations spécialement consacrées au développement des groupes propulseurs de Formule 1.

Situé à Charlotte, en Caroline du Nord, ce nouveau centre doit officiellement ouvrir ses portes le 18 décembre, soit dans moins d’un mois.

Pour Dan Towriss, cette inauguration constitue un jalon majeur dans la construction du projet Cadillac.

Elle intervient également à un moment particulièrement favorable, puisque General Motors dispose désormais d’une orientation plus claire concernant la réglementation à laquelle devra répondre son premier moteur de Formule 1.

"Oui, notre nouvelle usine de groupes propulseurs ouvrira le 18 décembre. Donc, en tant que nouveau constructeur arrivant dans ce sport, disposer de cette orientation est évidemment très utile. Nous sommes enthousiastes quant à la direction prise, et nos équipes travaillent d’arrache-pied pour se préparer."

General Motors travaille encore sur le V6 et le futur V8

Même si le calendrier du premier moteur Cadillac a été repoussé, les travaux déjà réalisés sur le groupe propulseur répondant à la réglementation actuelle ne seront pas immédiatement abandonnés.

Dan Towriss confirme que les équipes de General Motors travaillent encore sur les deux architectures, au moins pendant une période de transition. Le constructeur dispose déjà d’une base technique développée autour du V6, qui constitue un socle de connaissances et d’expérience pour ses ingénieurs.

Parallèlement, les travaux s’orientent désormais vers la conception du futur V8 destiné à la réglementation 2030.

"Eh bien, pendant un certain temps, nous travaillons sur les deux. Ils disposent donc déjà d’une base de V6 sur laquelle s’appuyer, et nous travaillons maintenant en direction du V8."

"Il y a actuellement plusieurs concepts en cours de développement, donc nous disposons de nombreuses bases solides pour ce que nous essayons de construire et pour la direction dans laquelle nous avançons."