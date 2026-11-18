La prolongation de Liam Lawson chez Racing Bulls pour la saison 2027 ne serait pas uniquement liée à ses performances sportives. Selon Ralf Schumacher, Red Bull aurait également pris en compte des considérations financières et la valeur de sa deuxième écurie au moment de conserver le Néo-Zélandais. L’ancien pilote de Formule 1 estime que l’expérience et la régularité de Lawson représentent des atouts importants pour une structure qui lutte pour la cinquième place du championnat constructeurs, mais dont l’avenir à long terme pourrait aussi susciter des interrogations.

Après plusieurs mois d’incertitude concernant son avenir en Formule 1, Liam Lawson a finalement obtenu la confirmation de sa présence chez Racing Bulls en 2027. Une décision saluée par Ralf Schumacher, qui considère que le Néo-Zélandais a suffisamment démontré sa valeur pour mériter une saison supplémentaire dans la catégorie reine.

Consultant de Sky Deutschland, l’ancien pilote allemand souligne notamment la régularité affichée par Lawson, tout en établissant une comparaison avec son équipier Arvid Lindblad, qui a traversé une période plus difficile.

"Liam Lawson a clairement gagné sa place pour une année supplémentaire en Formule 1 grâce à ses performances. Et il le méritait aussi."

"Il s’est distingué, il a été extrêmement régulier. Lindblad a également connu une période plus difficile."

Lawson devenu trop précieux pour Racing Bulls ?

Pour Schumacher, les performances de Lawson ont fini par rendre son maintien presque incontournable. Après les interrogations qui ont longtemps entouré sa place dans le programme Red Bull, le pilote néo-zélandais aurait réussi à convaincre les responsables de l’écurie qu’il serait dommage de se séparer de lui.

"Je pense qu’ils se sont dit chez Red Bull, ou chez Racing Bulls, qu’ils ne pouvaient pas le laisser partir comme ça."

Car au-delà de ses résultats en piste, Schumacher estime que la décision de conserver Lawson pourrait également répondre à une logique économique.

Racing Bulls se bat actuellement pour décrocher la cinquième place du championnat constructeurs, une position susceptible de générer des revenus importants grâce à la répartition des primes commerciales de la Formule 1.

Dans ce contexte, disposer d’un pilote expérimenté et régulier pourrait représenter un avantage non négligeable, aussi bien pour les résultats sportifs que pour la valorisation de l’équipe.

"Grâce à leur position au championnat, ils disposent de davantage d’argent chez Racing Bulls."

"C’est une raison supplémentaire de conserver un pilote expérimenté, capable de maintenir une valeur marchande élevée."

L’Allemand s’interroge également sur l’intérêt, pour Red Bull, de continuer à posséder deux équipes de Formule 1 sur le très long terme.

Alors que des offres de rachat à plusieurs milliards de dollars pour sa deuxième structure ont déjà existé, notamment à l’époque du côté de la famille Andretti, Schumacher n’exclut pas que le groupe autrichien puisse un jour envisager une vente.

Dans cette perspective, conserver un pilote capable de contribuer à de bons résultats pourrait également participer au maintien de la valeur de Racing Bulls.

"Je ne suis pas non plus certain qu’il soit pertinent pour Red Bull de posséder deux équipes indéfiniment."

Pour Liam Lawson, cette prolongation représente avant tout une occasion de consolider sa place en Formule 1 après une période marquée par de nombreuses incertitudes.

Schumacher estime d’ailleurs que le Néo-Zélandais pourrait ne pas être destiné à rester éternellement dans le giron Red Bull. Une nouvelle saison convaincante pourrait lui permettre d’attirer l’attention d’autres équipes et d’envisager un changement d’environnement.

"S’il continue à réaliser ce genre de performances l’année prochaine, je pense également qu’il aura une chance de rejoindre une autre équipe. Chez Red Bull Racing, c’est bouché sur le long terme avec Verstappen et Hadjar."

"Et là encore, si cela doit arriver, si Tsolov est promu, le clan Red Bull pourra ’vendre’ Lawson ou le louer à d’autres équipes, plutôt que simplement s’en séparer. Il a aussi une grande valeur maintenant."