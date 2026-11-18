Max Verstappen n’entend pas prolonger sa carrière en Formule 1 dans le seul but de protéger ses records face à la montée en puissance de Kimi Antonelli. Alors que l’Italien a décroché son premier titre mondial dès sa deuxième saison et battu plusieurs records de précocité, le pilote Red Bull assure ne pas accorder une importance particulière aux statistiques. Pour le Néerlandais, la motivation doit avant tout venir de lui-même, et personne d’autre ne pourra influencer sa décision concernant la durée de son engagement dans la catégorie reine.

La saison 2026 a marqué un tournant spectaculaire dans la carrière de Kimi Antonelli. Après une première campagne difficile en 2025, le pilote Mercedes a franchi un cap impressionnant pour devenir le plus jeune champion du monde de l’histoire de la Formule 1.

L’Italien a également établi plusieurs records de précocité au cours de cette deuxième saison, confirmant le potentiel qui lui était attribué avant même son arrivée dans la catégorie reine. Ses performances lui valent désormais d’être considéré comme l’un des pilotes susceptibles de dominer la discipline au cours des prochaines années.

Si Antonelli reste encore très loin du palmarès de Verstappen en matière de victoires et de titres mondiaux, il a déjà obtenu davantage de succès que le Néerlandais au même stade de leurs carrières respectives.

Une progression qui pourrait, en théorie, inciter Verstappen à poursuivre son aventure en Formule 1 plus longtemps afin de défendre ses records face à cette nouvelle génération. Mais le quadruple champion du monde ne partage pas cette vision.

Interrogé par ESPN sur la possibilité que les performances d’Antonelli constituent une motivation supplémentaire pour lui, Verstappen a immédiatement écarté cette hypothèse.

"Pas vraiment."

Le pilote Red Bull explique que sa carrière n’a jamais été guidée par la volonté d’atteindre des chiffres précis, qu’il s’agisse du nombre de victoires, de titres mondiaux ou de tout autre record statistique.

"Je ne suis pas vraiment quelqu’un qui s’intéresse aux records. Je veux simplement être performant. Si cela me permet de battre un record, alors tant mieux."

"Mais je ne suis pas quelqu’un qui cherche à atteindre certaines statistiques ou quoi que ce soit de ce genre. Je veux simplement bien faire mon travail, terminer un week-end en me disant que j’ai vraiment optimisé mes performances, puis j’aime pouvoir rentrer chez moi."

Pour Verstappen, cette approche signifie également que l’émergence d’un nouveau rival, aussi talentueux soit-il, ne changera rien à sa réflexion sur son avenir en Formule 1.

Le Néerlandais a régulièrement insisté sur le fait que sa présence dans le championnat dépendait avant tout de son plaisir de piloter et de ses propres ambitions. Il refuse donc l’idée qu’un autre pilote puisse le pousser à rester plus longtemps pour défendre son palmarès.

"Je n’ai donc besoin de personne d’autre pour rester motivé ou pour continuer. La seule personne qui peut décider de mon destin ou de la durée de ma présence en F1, c’est moi-même."

Antonelli devrait encore progresser selon Verstappen

Si Verstappen ne considère pas Antonelli comme une raison de prolonger sa carrière, il ne minimise absolument pas le potentiel du nouveau champion du monde.

La progression de l’Italien a surpris de nombreux observateurs cette saison, notamment après les difficultés rencontrées pendant sa première année chez Mercedes en 2025.

En seulement deux saisons, Antonelli est passé du statut de jeune pilote encore en apprentissage à celui de champion du monde, et il s’apprête désormais à aborder sa troisième saison avec l’objectif de défendre son titre.

Verstappen estime toutefois que son rival dispose encore d’une importante marge de progression. Le pilote Red Bull sait de quoi il parle. Arrivé en Formule 1 en 2015, Verstappen avait lui aussi connu une ascension particulièrement rapide, avant de construire progressivement l’un des palmarès les plus importants de l’histoire du championnat.

"Je m’attends effectivement à ce qu’il devienne encore meilleur."

"Je pense qu’il ne peut que progresser en acquérant davantage d’expérience dans la vie et en course. Il n’en est qu’à sa deuxième saison."

"Et si je me compare à ce que j’étais lors de ma deuxième saison, il est certain qu’on ne fait que s’améliorer."