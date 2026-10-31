Aston Martin F1 est ’plus proche’ de la concurrence que d’habitude

Aston Martin F1 peut-elle profiter d’un week-end difficile pour tous les moteurs de Formule 1 pour compenser son retard dû à Honda ? C’est la question que l’on peut se poser au terme de la première journée du Grand Prix du Mexique, disputée sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez ce vendredi, qui a vu Fernando Alonso terminer dans le top 10 de la première journée, et plus proche de l’avant du peloton en EL2.

Le double champion du monde a lui même reconnu que le début de week-end a été positif pour Aston Martin, avec des performances solides, et des espoirs de bon résultat, malgré quelques modifications encore à faire pour atteindre le niveau espéré.

"C’était difficile, Mexico a toujours beaucoup de défis, et cette année encore plus avec les moteurs et la réduction d’appui par rapport aux années précédentes. Mais c’était bien de ressentir l’ambiance incroyable avec les fans" a noté Alonso.

"Ca a été un vendredi positif en termes de performance également, on a encore un peu de sous-virage avec la voiture sur lequel on doit travailler pour demain, mais on est plus proches que lors des week-ends précédents."

L’Espagnol admet que les différences entre les moteurs sont atténuées par les difficultés que rencontrent tous les fabricants, et il reconnait que la situation n’est pas négative pour le moment.

"On est tous en difficulté avec le moteur ici. L’altitude n’aide pas avec le turbo, il y a un défi avec le refroidissement, mais on est dans la même position que tous les autres. On n’a pas grand chose d’autre à faire pour l’instant, et on n’est pas dans une situation trop inquiétante."

Cependant, il reconnait qu’il ne faut pas avoir des attentes trop élevées pour la séance qualificative, durant laquelle il s’attend à voir son équipe reculer dans la hiérarchie, et au terme de laquelle sortir de la Q1 sera déjà une bonne chose.

"Normalement, le samedi on perd un peu de performance. Et la moitié de la grille n’a fait qu’une séance ce vendredi car il y avait beaucoup de jeunes pilotes en EL1. Je pense donc qu’on va reculer un peu, mais la Q2 sera l’objectif principal, c’est sûr."

Jak Crawford a roulé à la place de Lance Stroll en EL1, et le pilote américain était satisfait de ce retour au volant en dépit d’un problème mécanique qui l’a immobilisé en fin de séance, alors que Stroll a lui aussi vécu la suite des soucis qui ont touché sa voiture en EL2.

"Je pense que c’était une journée correcte, ce sont des tours dans une monoplace de F1 et j’en suis content. Tout se passait selon le plan et on a eu un problème en fin de séance, mais c’est comme ça, et j’ai quand même pris du plaisir" note Crawford.

"C’était la première fois que je roulais dans les Formule 1 de cette génération avec le nouveau moteur, et de nouvelles choses à apprendre au sujet de la voiture. Je peux quand même prendre tout ça et l’amener dans le simulateur, donc ça me fait beaucoup de choses sur lesquelles travailler."