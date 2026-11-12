Audi F1 obtient une date devant la Cour d’Appel de la FIA contre Racing Bulls

Le résultat du Grand Prix d’Italie 2026 pourrait encore être modifié plus de deux mois après l’arrivée. La Cour d’appel internationale de la FIA a fixé au 25 novembre, à Paris, l’audience consacrée au recours déposé par Audi contre une décision des commissaires sportifs concernant Yuki Tsunoda. Le Japonais, dixième à Monza alors qu’il remplaçait Liam Lawson chez Racing Bulls, n’avait pas été sanctionné après avoir été impliqué dans le déclenchement d’un tour de formation supplémentaire. Audi estime pourtant que le règlement imposait une pénalité de Stop-and-Go, dont l’application pourrait permettre à Gabriel Bortoleto de récupérer le dernier point attribué lors de cette course.

Le Grand Prix d’Italie, disputé le 6 septembre dernier à Monza, va faire l’objet d’un nouvel examen par la justice sportive de la FIA. La Cour d’appel internationale (ICA) a confirmé qu’elle se réunirait le 25 novembre au siège de la Fédération, à Paris, afin d’étudier le recours présenté par Audi F1.

L’écurie allemande conteste la décision des commissaires sportifs de ne pas sanctionner Yuki Tsunoda pour un incident survenu lors de la procédure de reprise de la course, après une interruption au drapeau rouge.

Le Japonais, qui remplaçait exceptionnellement Liam Lawson au volant de la Racing Bulls, avait terminé le Grand Prix à la dixième place, inscrivant ainsi un point au championnat.

Gabriel Bortoleto, au volant de son Audi, avait franchi la ligne d’arrivée sept secondes derrière lui, en onzième position.

Une éventuelle pénalité infligée rétroactivement à Tsunoda pourrait donc modifier le classement et permettre au Brésilien de récupérer ce point.

Audi estime qu’une pénalité était obligatoire

Le litige porte sur l’interprétation de l’article B5.9.4 du Règlement Sportif de la Formule 1 2026.

Ce texte prévoit qu’un pilote responsable du déclenchement d’un tour de formation supplémentaire doit prendre le départ depuis la sortie de la voie des stands.

Si le pilote concerné ne respecte pas cette obligation, le règlement prévoit qu’une pénalité de Stop-and-Go doit lui être infligée.

Or, lors du Grand Prix d’Italie, un tour de formation supplémentaire avait été ordonné par la direction de course à l’issue du tour de formation précédant la reprise, sans que Tsunoda ne reparte depuis la voie des stands.

Audi considère que le Japonais était à l’origine de cette procédure supplémentaire et qu’il aurait donc dû recevoir la sanction réglementaire.

Les commissaires sportifs avaient cependant adopté une interprétation différente à l’issue de leur enquête.

Dans leur décision numéro 69, ils avaient estimé que Tsunoda "n’était pas la ’cause’ du tour de formation supplémentaire".

Sur cette base, ils avaient conclu que le pilote Racing Bulls n’était pas tenu de prendre le départ depuis la voie des stands et avaient décidé de ne donner aucune suite à l’incident.

C’est précisément cette conclusion qu’Audi souhaite faire réexaminer.

Gabriel Bortoleto avait d’ailleurs précédemment qualifié le dossier présenté par son équipe de "simple et clair", estimant que la situation ne soulevait pas de difficulté particulière.

Une audience prévue le 25 novembre à Paris

La Cour d’appel internationale a désormais officialisé le calendrier de la procédure.

L’audience se tiendra le 25 novembre au siège de la FIA, à Paris, soit près de trois mois après les faits.

Dans son annonce, la Fédération rappelle les circonstances précises de l’incident et les fondements du recours déposé par Audi.

"Le 6 septembre 2026, à la fin du tour de formation lors de la reprise de la course après un drapeau rouge, le directeur de course a ordonné un tour de formation supplémentaire."

La FIA précise ensuite que les commissaires avaient ouvert une enquête après l’arrivée pour déterminer si Tsunoda avait enfreint les dispositions réglementaires applicables.

"Après la course, les commissaires sportifs ont enquêté sur une éventuelle infraction à l’article B5.9.4 du Règlement Sportif de la Formule 1 2026 commise par M. Yuki Tsunoda (pilote de la voiture numéro 22), qui impose à tout pilote ayant provoqué un tour de formation supplémentaire de prendre le départ depuis la sortie de la voie des stands. À défaut, une pénalité de Stop-and-Go doit être infligée au pilote. Dans la décision numéro 69, les commissaires sportifs ont décidé de ne donner aucune suite à l’encontre de M. Yuki Tsunoda."

Le communiqué confirme également qu’Audi a rapidement engagé la procédure d’appel, trois jours seulement après le Grand Prix.

"Le 9 septembre 2026, Audi Revolut F1 Team a interjeté appel de cette décision, faisant valoir que M. Yuki Tsunoda avait provoqué le tour de formation supplémentaire et aurait donc dû recevoir la pénalité de Stop-and-Go prévue par le règlement."

La deuxième affaire de l’année devant la Cour d’appel

Ce dossier constitue la deuxième affaire de la saison 2026 dans laquelle la Cour d’appel internationale est appelée à se prononcer sur une décision prise par les commissaires sportifs lors d’un Grand Prix.

Un précédent avait déjà eu lieu en septembre, lorsque la juridiction avait rétabli deux pénalités initialement infligées à Pierre Gasly pendant le Grand Prix de Monaco.

Ces sanctions avaient été annulées après leur première attribution, avant que la Cour d’appel ne décide finalement de les rétablir.

Cette précédente affaire démontre que les décisions des commissaires sportifs peuvent encore être modifiées plusieurs mois après une course.

Dans le cas du Grand Prix d’Italie, l’enjeu sportif est particulièrement concret pour Audi, puisque Gabriel Bortoleto avait terminé à seulement une position de la zone des points.

Le Brésilien pourrait ainsi bénéficier directement d’une révision du classement si la pénalité réclamée par son équipe était retenue et modifiait l’ordre d’arrivée. Et avec un point de plus, Audi se rapprocherait à 2 points de Haas F1 pour la 7e place au championnat constructeurs. Tout compte à ce stade de la saison !