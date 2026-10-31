Herta a fait ’un bon travail’ pour Cadillac F1 mais n’a pas encore sa Superlicence

Colton Herta a roulé ce vendredi pour Cadillac F1 en EL1 du Grand Prix du Mexique, et l’équipe a semblé très satisfaite de son travail. Le principal intéressé a lui aussi été heureux de son heure de roulage, mais sa situation est encore confuse, alors qu’il semblerait que General Motors veuille le titulariser. Sa Superlicence n’est toutefois pas encore validée et le sujet a été brûlant lors de cette première journée dans le peloton.

La situation de superlicence de Herta a causé une grosse confusion dans le paddock de la F1 ce vendredi. Selon la FIA, l’Américain compte actuellement 39 points après celui gagné vendredi, ce qui n’est pas suffisant pour demander la Superlicence pour le moment.

Après avoir parcouru plus de 100 kilomètres lors de la première séance d’essais libres au Grand Prix du Mexique, Colton Herta semblait avoir 40 points de Superlicence à son actif, mais il n’en a en fait que 39 et ne peut pas demander son précieux sésame.

Il y a eu une confusion considérable dans le paddock du Mexique concernant ces points IndyCar en particulier, et sur le fait de savoir si le total devait être de 35 ou 36. L’un de ces points remonte à la saison 2023 d’IndyCar, et 30 proviennent de la saison 2024, lorsqu’il a terminé deuxième.

La confusion restante est liée à 2025. Durant cette saison, Herta a terminé à égalité de points avec Felix Rosenqvist au classement. Lorsque la FIA a mené son enquête en juillet, Herta a été classé sixième au classement IndyCar, ce qui lui rapporterait six points.

Avec ces six points, il aurait désormais atteint 41 points, dépassant confortablement les 40 requis, ce qui était la version circulant dans le peloton après ses EL1. Cependant, cela s’est avéré incorrect.

La FIA a par la suite confirmé que le pilote américain a été définitivement classé septième de la saison 2025 d’IndyCar, ce qui signifie que, dans l’état actuel des choses, il ne compte que 39 points et ne qualifie pas encore pour une Superlicence.

Mais il devrait être présent au Brésil la semaine prochaine pour effectuer les EL1 et valider définitivement sa Superlicence, ce qui est aussi un signe que Cadillac veut le recruter après une belle heure de roulage au Mexique.

"C’était très plaisant, je prends toujours du plaisir quand je suis dans cette voiture. Beaucoup de premières pour moi, un nouveau circuit, une surface et une altitude compliquées et piégeuses, mais j’ai essayé de prendre du plaisir et c’est génial d’avoir deux week-ends de suite dans la voiture" a déclaré Herta après sa journée.

"A chaque fois, on apprend davantage sur soi-même et sur la voiture, et sur ce qu’on peut faire de mieux pour la prochaine. J’essaie juste de mettre les pièces en place et de faire de moi-même un meilleur pilote à chaque fois que je monte dans cette voiture."

S’il se félicite d’avoir aidé Cadillac à bien préparer la suite de son week-end, il ne cache pas être surtout en quête d’un baquet en Formule 1 pour l’année prochaine, et c’est pour ça qu’il essaie de faire au mieux.

"Je pense que je veux faire le mieux pour l’équipe à chaque fois que je monte dans la voiture. Mais je veux être en Formule 1, c’est l’objectif, c’est pour ça que je fais ça. Et je veux y être le plus vite possible."

"Il y a beaucoup de discussions qui ont lieu, beaucoup de choses qui se passent en coulisses, qui sont hors de ce que je peux contrôler. Donc j’essaie de faire de mon mieux dans la voiture et de montrer ce que je peux."

Valtteri Bottas a signé des temps proches de ceux de Sergio Pérez ce vendredi, alors que Cadillac est toujours dans le fond du peloton, et il a toutefois trouvé du réconfort en voyant sa maladie disparaître après un jeudi difficile.

"Oui ça va mieux, c’était une journée difficile hier, mais au moins je n’ai plus de fièvre. C’est juste une infection virale qui apparemment tourne beaucoup, je tousse encore, mais dans la voiture ça allait" a déclaré Bottas.

"Je me suis un peu perdu avec les réglages en EL2, donc il y a du travail pour demain. Mais ce sont des choses qui peuvent arriver, on essaie d’optimiser les réglages et de faire mieux. On va essayer de maximiser notre potentiel, on doit gérer les freins et les températures moteur, et on doit s’assurer de finir la course et de trouver de la performance."

Mark Hynes, le directeur de la compétition, confirme que le programme de Herta a été parfaitement validé : "Colton a fait un très bon travail pour nous à nouveau. A chaque fois qu’il monte dans la voiture, il est plus à l’aise, et il est expérimenté. C’était un nouveau circuit mais il s’est vite mis dans le bain."