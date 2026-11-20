La Formule 1 poursuit son développement commercial et son rapprochement avec l’univers de la mode en annonçant un partenariat à long terme avec Nike. À partir de 2027, l’équipementier américain deviendra partenaire officiel du championnat, mais également fournisseur officiel des vêtements et uniformes portés par le personnel de la F1 lors des événements organisés dans le monde entier. Cette collaboration donnera aussi naissance à des collections exclusives de chaussures, vêtements et accessoires, ainsi qu’à de nouvelles expériences pour les supporters. Nike s’associera également à la F1 ACADEMY pour accompagner la prochaine génération de pilotes.

La Formule 1 vient de franchir une nouvelle étape dans sa stratégie de développement mondial en officialisant un accord à long terme avec Nike, l’un des équipementiers sportifs les plus connus de la planète.

Ce partenariat réunira deux marques qui souhaitent capitaliser sur leur présence dans les univers du sport, de la performance et de la culture populaire, avec l’ambition de toucher de nouveaux publics et de renforcer les liens entre la F1 et ses supporters.

À compter de la saison 2027, Nike deviendra partenaire officiel de la Formule 1 et endossera également le rôle de fournisseur officiel de vêtements et d’uniformes du championnat.

L’équipementier américain sera notamment chargé de concevoir des tenues arborant les identités des deux marques, destinées au personnel travaillant sur les événements de Formule 1 à travers le monde.

Mais cette collaboration dépassera largement la fourniture d’uniformes.

Les deux entreprises prévoient de développer plusieurs collections capsules mêlant l’identité visuelle de la F1 au savoir-faire de Nike, avec des produits destinés aussi bien à la pratique sportive qu’à un usage quotidien.

Ces collections comprendront notamment des chaussures, des vêtements et des accessoires, avec une attention particulière portée au style, à la performance et à l’univers lifestyle.

Le partenariat doit également permettre de développer des innovations techniques liées à la performance, ainsi que de nouvelles expériences pendant les week-ends de Grand Prix, notamment à destination des jeunes générations de sportifs et de supporters.

Une première collection Nike et F1 dès le Grand Prix de Las Vegas

Si le partenariat officiel débutera en 2027, les supporters n’auront pas besoin d’attendre la prochaine saison pour découvrir les premiers produits issus de cette collaboration.

La Formule 1 et Nike ont en effet prévu de lancer une première collection capsule en édition limitée à l’occasion du Grand Prix de Las Vegas 2026.

Baptisée Las Vegas Grand Prix x Nike, cette collection sera dévoilée ce 20 novembre, à la veille des principales activités du week-end de course.

Elle sera proposée au F1 Hub ainsi que dans les boutiques Nike de Las Vegas.

Cette première opération donnera un aperçu de la direction que souhaitent prendre les deux marques, avec des produits inspirés de l’univers de la course automobile, mais conçus pour être portés également en dehors des circuits.

La collaboration sera ensuite déployée tout au long du calendrier mondial de Formule 1, à travers de nouvelles collections exclusives, des événements et différentes activations destinées à rapprocher les supporters du championnat.

À mesure que la F1 continuera de toucher de nouveaux publics à travers le monde, les deux partenaires prévoient d’élargir leurs initiatives communes.

Nike s’engage également auprès de la F1 ACADEMY

Le partenariat ne concernera pas uniquement le Championnat du monde de Formule 1.

Nike deviendra également partenaire officiel et partenaire officiel des vêtements de sport de la F1 ACADEMY, la catégorie destinée à favoriser l’émergence de nouvelles pilotes féminines.

Cette collaboration doit permettre d’accompagner les jeunes sportives dans leur développement en mettant à leur disposition l’expertise de Nike en matière d’innovation, de conception et de technologie.

Les deux organisations souhaitent notamment contribuer à développer les équipements et les solutions nécessaires pour aider les pilotes à exprimer pleinement leur potentiel.

La F1 présente cet engagement comme une illustration de sa volonté de soutenir les prochaines générations de sportifs, tout en renforçant la place de la F1 ACADEMY dans son écosystème.

Au-delà de la dimension commerciale, Nike et la Formule 1 entendent ainsi construire une collaboration autour de la performance sportive, de l’innovation et de l’accès à de nouveaux publics.

Domenicali : "Bien plus qu’un partenariat commercial"

Stefano Domenicali, président et directeur général de la Formule 1, considère cet accord comme une nouvelle étape importante dans le développement du championnat.

Pour le dirigeant italien, l’association avec Nike repose sur des valeurs communes, notamment la recherche de performance, l’innovation et la volonté de repousser les limites.

"La Formule 1 et Nike sont deux des marques les plus emblématiques au monde, unies par une volonté permanente d’innover, d’atteindre le plus haut niveau de performance et d’inspirer les gens à repousser les limites de ce qui est possible."

Domenicali souligne également la croissance internationale du championnat, dont l’audience s’est considérablement élargie ces dernières années.

"La Formule 1 connaît une croissance mondiale sans précédent, touchant des centaines de millions de supporters et mobilisant l’une des communautés les plus passionnées, les plus diverses et les plus dynamiques du monde du sport. La capacité unique de Nike à se situer au croisement du sport, de la culture et de l’inspiration en fait le partenaire idéal alors que nous entamons notre prochain chapitre."

Le patron de la F1 estime que cette collaboration pourrait également transformer la manière dont les supporters interagissent avec le championnat, en multipliant les occasions de découvrir et de partager l’univers de la discipline au-delà des Grands Prix.

"Ce partenariat reflète avec force l’envergure, l’ambition et la dynamique mondiale de la Formule 1. Ensemble, nous disposons d’une occasion extraordinaire de redéfinir la manière dont les supporters se connectent à notre sport, de créer un impact durable à la fois en Formule 1 et en F1 ACADEMY, et d’inspirer la prochaine génération de pilotes, de créateurs et d’innovateurs à travers le monde."

Pour Domenicali, cet accord ne doit donc pas être considéré comme une simple opération de sponsoring.

"C’est bien plus qu’un partenariat commercial. C’est la rencontre de deux marques qui façonnent la culture, remettent en question les conventions et établissent de nouveaux standards d’excellence. Nous n’en sommes qu’au début de ce que nous pouvons accomplir ensemble, et les possibilités qui s’offrent à nous sont véritablement illimitées."

Nike veut apporter une nouvelle énergie à la Formule 1

Du côté de Nike, cette association avec la Formule 1 s’inscrit dans la volonté de la marque de renforcer ses liens avec les disciplines sportives reposant sur la compétition, la performance et l’innovation.

Elliott Hill, président et directeur général de l’équipementier américain, souligne que les exigences du sport automobile de haut niveau correspondent à la philosophie de Nike.

Il estime que les deux entreprises disposent d’une occasion importante de développer de nouvelles expériences pour les sportifs et les supporters.

"La Formule 1 est animée par la compétition, la vitesse et une volonté constante d’innover. C’est un état d’esprit d’athlète, et c’est celui que nous partageons chez Nike. Ensemble, nous avons une occasion incroyable d’apporter une nouvelle énergie à ce sport, d’accompagner ses athlètes et d’inspirer les supporters du monde entier."