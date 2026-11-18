Liam Lawson estime avoir enfin démontré qu’il avait le niveau pour rester en F1 et même piloter chez Red Bull, après un deuxième passage beaucoup plus convaincant au sein de l’écurie autrichienne cette saison. Appelé en renfort durant l’été pour remplacer Isack Hadjar, blessé, le Néo-Zélandais a signé deux arrivées dans les sept premiers en seulement trois Grands Prix. Une expérience qui lui permet de répondre aux critiques nées de sa première promotion ratée, début 2025, lorsqu’il avait été rétrogradé chez Racing Bulls après seulement deux courses.

Lawson avait connu un début de saison 2025 particulièrement difficile avec Red Bull. Promu aux côtés de Max Verstappen, il n’avait disputé que les Grands Prix d’Australie et de Chine avant de perdre son baquet au profit de Yuki Tsunoda. Une décision rapide qui avait alimenté les interrogations sur sa capacité à évoluer dans une équipe de pointe et à maîtriser une monoplace réputée exigeante.

Mais le contexte était très différent cette année. Alors qu’il réalisait une campagne solide chez Racing Bulls, Lawson a été rappelé dans l’équipe principale au mois d’août, à la suite de la blessure contractée par Isack Hadjar pendant la pause estivale.

Cette fois, le Néo-Zélandais a obtenu des résultats nettement plus encourageants, avec deux arrivées dans le top 7 en trois participations. De quoi conforter sa conviction que son premier passage chez Red Bull ne lui avait pas réellement donné les moyens de démontrer son potentiel.

Lawson estime ne pas avoir eu sa chance en 2025

Interrogé après sa prolongation obtenue chez Racing Bulls pour 2027 sur cette deuxième expérience chez Red Bull, Lawson est revenu sur les critiques qui ont accompagné sa rétrogradation l’an dernier. Il considère que les circonstances de ses deux premières courses n’ont jamais été suffisamment prises en compte dans les jugements portés sur ses performances.

"Il y a eu beaucoup de discussions au cours des douze derniers mois, après mon départ de Red Bull, pour dire que je n’étais peut-être pas un pilote suffisamment bon pour courir chez Red Bull à cause de mes débuts."

"Ce n’est pas quelque chose dont j’ai beaucoup parlé, mais si l’on revient au début de l’année 2025, nous avions effectué une demi-journée à Jerez avant la saison, nous avions eu des essais compromis à Bahreïn, j’avais manqué les EL3 à Melbourne à cause d’un problème moteur, et la Chine était un week-end Sprint."

"Et c’était tout. En comparaison, cette année, j’avais le sentiment d’arriver chez Red Bull avec beaucoup plus d’expérience."

"S’il y a une chose que je retiens de tout cela, c’est qu’au moins, j’ai pu montrer aux gens que je suis capable de piloter cette voiture, ou n’importe quelle autre voiture."

Un changement d’équipe particulièrement difficile en pleine saison

Ce deuxième passage n’a toutefois pas été simple à gérer. Lawson a dû abandonner les habitudes et les méthodes de travail développées chez Racing Bulls pour s’adapter rapidement au fonctionnement de l’équipe principale, alors que la saison était déjà bien avancée.

Un changement qui ne concernait pas uniquement le comportement de la voiture, mais également l’ensemble de sa préparation aux week-ends de Grand Prix. Le Néo-Zélandais reconnaît que ces quelques semaines ont été particulièrement intenses.

"C’était très difficile. Tout votre processus de travail change, parce que vous venez d’une équipe où vous faites la même chose chaque week-end."

"Puis vous arrivez dans une autre équipe en cours de saison et vous devez vous adapter énormément."

"Cela a été quelques semaines très concentrées et intenses. Personnellement, je ne pense pas que cela m’ait porté préjudice. C’était également intéressant d’avoir une perspective différente sur la voiture."

Malgré ces contraintes, Lawson considère que ses nombreux changements de volant et d’environnement au cours de sa jeune carrière ont contribué à renforcer sa capacité d’adaptation.

"Au fil des années, j’ai piloté beaucoup de voitures différentes. Je n’ai toujours pas terminé une saison complète avec la même équipe, mais cela aide à développer votre capacité d’adaptation."

"Je pense que maintenant, avec ma performance chez Racing Bulls et cette pige réussie chez Red Bull Racing, j’ai mérité ma place en F1 pour longtemps."

Racing Bulls ne l’a confirmé que pour 2027 pour le moment mais nul doute que les performances de Lawson pourraient intéresser d’autres équipes quand le marché des transferts pour 2028 s’ouvrira.