Max Verstappen ne veut pas se concentrer sur la position à laquelle il terminera au championnat cette année, mais veut simplement assurer la troisième place pour Red Bull au championnat des constructeurs, alors que l’équipe a 17 points d’avance sur McLaren F1 et qu’il reste trois courses à disputer avant la fin de la saison, car il n’est pas intéressé par la deuxième place personnelle.

Il explique qu’avoir remporté des titres mondiaux dans sa carrière rend tout autre résultat inintéressant, et il admet qu’il veut surtout motiver l’équipe pour finir sur une bonne dynamique en vue de la saison prochaine.

"C’est toujours difficile à savoir car les équipes sont toujours très proches, et l’attention au détail peut tout changer, surtout ici avec les températures froides, il sera très difficile de mettre les pneus dans la bonne fenêtre de fonctionnement."

"Le problème, c’est qu’il fait tellement froid que l’on obtient un comportement très différent de chaque voiture. Certaines fonctionnent soudainement extrêmement bien sur un circuit comme celui-là. Nous l’avons déjà vu par le passé" a déclaré Verstappen, qui détaille les objectifs de cette fin de saison.

"Je ne m’intéresse qu’à la troisième place pour l’équipe, c’est mon objectif car c’est celui de l’équipe. Pour ma part, je n’ai aucune satisfaction à être deuxième, troisième ou quatrième, je ne suis pas là pour ça. Une fois qu’on a gagné des championnats, on s’en fiche, ce n’est pas ce dont on se rappelle !"

"Mais on peut être très fiers des progrès que l’on a fait avec l’équipe cette saison, c’est bien plus intéressant que la position au championnat pilotes, et c’est important de finir avec de bons résultats, meilleurs qu’en début de saison, c’est prometteur."

"Mais on sait aussi qu’on doit faire des progrès pour l’année prochaine afin de se battre à l’avant. C’est ce sur quoi on travaille, on veut faire mieux sur plusieurs choses avec la voiture et on a appris des choses pour l’an prochain. On verra si ce sera suffisant."

Verstappen a aussi été questionné pour savoir si le retour potentiel des moteurs V8 en 2030 pourrait l’encourager à prolonger sa carrière en Formule 1 après son contrat actuel : "C’est sûr, c’est mieux, mais je ne peux pas vous dire maintenant ce que je ferai après 2030. Mais pour le sport lui-même, c’est un bon choix."

"C’est bien. C’est certainement dans la bonne direction. Mais encore une fois, ce n’est pas encore confirmé, il y a donc encore quelques points, je suppose, sur lesquels ils doivent se mettre d’accord."

Lorsqu’on lui a demandé si la réglementation V8 proposée correspondrait exactement à ce qu’il souhaiterait s’il pouvait concevoir les règles lui-même, le Néerlandais a reconnu qu’il préférerait une approche encore plus radicale et qu’il n’était pas totalement en phase avec les idées de la Formule 1.

"Non. Mais c’est aussi parce que sur certains circuits, probablement, vous n’êtes pas autorisés à courir parce que ce serait trop bruyant. Parce que si cela ne tenait qu’à moi, bien sûr, j’enlèverais le turbo. Peut-être qu’on peut l’utiliser comme un push-to-pass, mais pas trop du côté de la batterie."

Il a toutefois reconnu que la suppression de certains éléments des groupes propulseurs actuels créerait des défis supplémentaires, notamment en ce qui concerne la consommation de carburant et les exigences pratiques de la course.

"Sur certains circuits, vous n’êtes pas autorisés à courir. Donc la consommation de carburant, bien sûr, augmente beaucoup sans le turbo, il aurait donc fallu un réservoir plus grand si vous ne voulez pas refaire de ravitaillements pendant les courses. Donc je comprends, bien sûr, que l’on veuille garder un turbo."

Son moteur idéal serait aussi bien plus bruyant, notamment avec une architecture encore plus développée : "Si cela ne tenait qu’à moi, bien sûr, on reviendrait à un V10 ou autre. Ça sonne encore mieux, mais je sais que ce n’est pas quelque chose de réaliste."

Verstappen estime aussi que l’avis des pilotes a été écouté : "C’est probablement une combinaison du fait d’écouter peut-être nos conseils, mais aussi de réaliser que ce que nous avons n’est pas ce qu’ils veulent. Donc c’est probablement un peu une combinaison des deux."