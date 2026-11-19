Isack Hadjar admet qu’il n’a pas de pression en cette fin de saison, puisqu’il n’a pas d’objectif personnel pour le championnat pilotes. Le pilote Red Bull peut évidemment permettre à son équipe de garder la troisième position, mais il aimerait surtout réussir de bons résultats, ce qui permettrait évidemment d’inscrire les points nécessaires pour remplir cet objectif commun.

En marge du Grand Prix de Las Vegas, il a expliqué qu’il espère profiter des performances de la RB22 en cette fin d’année, et il évoque d’une manière timide mais claire qu’il aimerait décrocher sa première victoire en carrière.

"Je n’ai pas vraiment grand chose à jouer, je veux juste m’amuser, rouler à fond et essayer de gagner une course, j’imagine ! C’est un bon circuit, similaire à Bakou en termes de tracé, mais il fera très froid, donc on aura peut-être une bonne chance" a déclaré Hadjar, qui aimerait réussir à Vegas comme à Bakou.

"C’est le cas. Ce n’est pas mon circuit préféré au calendrier mais je me débrouille sur ce tracé, et c’est un tracé qui offrira surement beaucoup d’opportunités de dépassements en course dimanche donc j’essaierai d’en profiter."

Blessé cet été au poignet, le Français a eu deux mois de pause avec trois courses manquées à la reprise, et il assure qu’il est bien plus frais que ses rivaux, avec l’envie d’en profiter en piste.

"Je le suis ! Je vais essayer de piloter plus vite ! J’ai eu trop de pause, en milieu de saison avec deux mois, et on arrive au dernier triplé de courses, et j’ai encore beaucoup d’énergie je dois dire."

"Je ne sais pas combien de courses j’ai disputées cette année, mais moins que les autres, avec en plus les annulations, donc je me sens frais. J’ai couru moins de courses cette année que lors de ma saison de rookie, donc je suis prêt."

Ce mercredi soir à Las Vegas, il a été demandé à Hadjar s’il avait déjà des projets pour combler l’intersaison et occuper son temps de repos avant la saison 2027.

"J’aimerais beaucoup, mais je n’ai tout simplement pas assez d’argent pour aller piloter partout dans le monde. Cela viendra un jour. Ils ne faisaient pas ce genre de choses quand ils avaient mon âge."

"Et je suis à un stade de ma carrière où je ne peux de toute façon pas me permettre de faire ces choses. Donc, cela viendra. Je suis concentré sur une seule chose pour le moment, et une fois que je serai meilleur dans ce que je fais, je pourrai sortir de ma zone."