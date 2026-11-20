Colton Herta devra encore patienter avant de pouvoir espérer faire ses débuts en Formule 1. Malgré l’obtention récente de sa Super Licence FIA et une première saison en Formule 2 destinée à préparer son arrivée dans la discipline reine, l’Américain n’a pas été retenu par Cadillac pour 2027. L’écurie a préféré reconduire Valtteri Bottas et Sergio Pérez, mais son directeur, Marcin Budkowski, assure que l’avenir de Herta reste au cœur des discussions. L’objectif d’aligner un pilote américain demeure, même si aucune échéance précise n’a encore été fixée.

Cadillac a choisi la continuité pour sa deuxième saison en Formule 1. L’écurie américaine a confirmé mercredi que Valtteri Bottas conserverait son baquet en 2027, mettant ainsi fin aux espoirs de Colton Herta d’obtenir une promotion immédiate dans le championnat du monde.

Cette décision intervient alors que le pilote américain vient de franchir une étape importante dans sa préparation à la F1, en obtenant enfin la Super Licence FIA nécessaire pour participer aux Grands Prix.

Après avoir quitté l’IndyCar pour rejoindre la Formule 2 cette saison, Herta espérait que cette transition lui permettrait de convaincre Cadillac de lui confier un volant dès l’année prochaine.

Mais ses performances dans l’antichambre de la Formule 1 n’ont pas suffi à lui ouvrir les portes de l’équipe pour 2027, même si son avenir au sein du programme américain n’est pas remis en cause à ce stade.

Interrogé sur les projets de Cadillac concernant Herta, Marcin Budkowski a expliqué à Las Vegas que les discussions se poursuivaient avec le pilote et son entourage.

Cadillac n’exclut pas un rôle de réserviste pour Herta

Le directeur de Cadillac souligne que la priorité de l’écurie était de clarifier sa composition de pilotes titulaires avant de se pencher sur les autres rôles et sur sa stratégie à plus long terme.

Maintenant que Bottas et Pérez ont été confirmés, l’équipe peut étudier plus précisément les possibilités qui s’offrent à Herta, notamment celle de devenir pilote de réserve.

"Nous en discutons. Tout d’abord, nous devions confirmer nos pilotes titulaires. C’est désormais chose faite, et nous examinons maintenant notre programme concernant le rôle de réserviste, mais aussi notre stratégie à plus long terme pour les pilotes."

Budkowski précise que les échanges ne se limitent pas à la saison 2027 et que Cadillac souhaite également envisager les années suivantes.

"Nous discutons donc avec Colton et son management pour l’année prochaine et les années suivantes."

Pour autant, le dirigeant ne souhaite pas précipiter l’arrivée d’un pilote américain dans l’un des deux baquets de l’écurie.

"L’ambition de cette équipe est d’avoir, à un moment donné, un pilote américain dans l’une de ses voitures. Il faut que ce soit le bon pilote, au bon moment, et avec la bonne combinaison de circonstances."

Herta conserve donc une possibilité de rejoindre Cadillac en tant que titulaire à l’avenir, mais l’équipe ne s’engage pour l’instant sur aucun calendrier précis.

Une première saison en F2 plus difficile que prévu

Le parcours de Colton Herta vers la Formule 1 s’est révélé plus compliqué que ne l’espéraient les différentes parties.

Habitué aux compétitions américaines, le pilote a dû s’adapter cette année aux exigences de la Formule 2, à de nouvelles monoplaces et à plusieurs circuits européens qu’il ne connaissait pas.

Cette transition n’a pas été aussi fluide qu’attendu, comme le reconnaît Budkowski, qui estime que les difficultés rencontrées par Herta s’expliquent par plusieurs facteurs.

"Il a couru en F2 cette année. Cela a été une saison difficile, probablement plus difficile qu’il ne l’avait anticipé, ou que quiconque ne l’avait anticipé. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu, et je ne vais pas entrer dans leurs détails."

Malgré ces difficultés, Cadillac a poursuivi son programme de préparation du pilote américain à la Formule 1.

L’équipe lui a notamment confié plusieurs séances d’Essais Libres 1 au cours de la saison afin de lui permettre d’accumuler du kilométrage au volant d’une F1 et de se familiariser avec les exigences du championnat.

"Nous lui avons finalement donné six séances d’EL1. L’une d’entre elles a été compromise par des problèmes de fiabilité, mais disons que cinq ont réellement compté."

"Cela lui a permis d’accumuler du kilométrage dans la voiture. Cela lui a donné de l’expérience sur des circuits où il n’avait jamais couru auparavant, et il a obtenu cette Super Licence."

Herta est désormais prêt sur le plan réglementaire

Si Herta n’a pas décroché de baquet pour 2027, Cadillac considère donc que les objectifs essentiels de son programme de préparation ont été atteints.

Le pilote américain dispose désormais de l’expérience de roulage et des qualifications réglementaires nécessaires pour envisager une participation au championnat du monde.

Budkowski estime ainsi que les obstacles liés au kilométrage et à la Super Licence ont été levés, même si l’équipe doit encore déterminer la meilleure manière de poursuivre sa collaboration avec lui.

"Il y a des objectifs que nous nous étions fixés. Il est prêt à courir en termes de kilométrage et de Super Licence, et nous examinons maintenant ce que l’avenir nous réserve avec lui."