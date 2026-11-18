Red Bull aborde le Grand Prix de Las Vegas avec l’ambition de poursuivre sa bonne dynamique et de terminer la saison 2026 sur une note positive. Après sa spectaculaire remontée de la 21e à la deuxième place au Brésil, Max Verstappen vise une 75e victoire en Formule 1 sur un circuit qui lui a souvent réussi. De son côté, Isack Hadjar entend prolonger sa remarquable série de résultats, malgré les trois courses manquées sur blessure, et continuer à réduire son retard sur Oscar Piastri au championnat.

Le Grand Prix du Brésil à São Paulo a permis à Red Bull de confirmer les progrès réalisés au cours des dernières courses. Parti de la 21e position, Verstappen a réussi une remontée spectaculaire jusqu’à la deuxième place, gagnant ainsi 19 positions en course. Il s’agit du plus grand nombre de places gagnées par un pilote lors d’un même Grand Prix depuis les débuts du Néerlandais en Formule 1, en 2015.

Une performance qui a renforcé la confiance de Red Bull avant la dernière série de trois courses de la saison, qui débutera ce week-end à Las Vegas avant de se poursuivre au Qatar et à Abu Dhabi.

Verstappen vise une 75e victoire sur l’un de ses circuits favoris

Las Vegas constitue un terrain particulièrement favorable à Verstappen. En trois participations, le quadruple champion du monde s’y est imposé à deux reprises. Lors de sa seule visite sans victoire, en 2024, il avait néanmoins décroché le titre mondial à l’issue de la course.

Le Néerlandais possède également un bilan remarquable aux États-Unis, où il détient le record de victoires en Formule 1 avec huit succès : quatre à Austin, deux à Miami et deux à Las Vegas.

Red Bull espère pour sa part décrocher une dixième victoire sur le sol américain. Aux huit succès de Verstappen s’ajoute celui de Sebastian Vettel lors du Grand Prix des États-Unis 2013, disputé à Austin.

Pour Verstappen, l’objectif sera donc de poursuivre sur sa lancée après une course brésilienne particulièrement animée. Le pilote Red Bull a profité de la courte pause entre les deux rendez-vous pour retrouver l’usine et travailler au simulateur avec ses ingénieurs.

"Le Brésil a été une course complètement folle et terminer deuxième après être parti du fond de la grille était un excellent résultat. Je suis retourné à l’usine pour travailler au simulateur avec l’équipe et préparer la dernière série de trois courses de l’année."

Le circuit de Las Vegas présente toutefois des caractéristiques très différentes de celles d’Interlagos.

"En arrivant à Vegas, nous allons découvrir un circuit très différent. C’est un tracé rapide avec une longue ligne droite, donc le déploiement et la gestion de l’énergie seront des facteurs importants. Il fait également froid, donc nous verrons des comportements différents des pneus selon les voitures, et il sera essentiel de bien les gérer."

Verstappen espère que les progrès réalisés récemment par Red Bull lui permettront de se battre une nouvelle fois aux avant-postes.

"Nous avons franchi des étapes vraiment positives au cours des dernières courses. J’espère que nous pourrons terminer la saison sur une bonne note lors de ces dernières épreuves et apporter autant de points que possible au championnat constructeurs."

Hadjar veut prolonger sa série de 13 courses dans les points

De l’autre côté du garage, Isack Hadjar aborde également le rendez-vous américain avec confiance. Le Français s’est rapproché à 30 points d’Oscar Piastri, actuellement septième du championnat du monde, malgré les trois Grands Prix qu’il a dû manquer en raison d’une blessure.

En ne tenant compte que des courses auxquelles il a participé, Hadjar reste sur une impressionnante série de 13 Grands Prix consécutifs dans les points, preuve de sa régularité depuis son retour.

Le week-end de São Paulo lui a notamment permis de décrocher un nouveau podium, au terme d’une épreuve que le Français considère comme particulièrement réussie pour son équipe.

"São Paulo a été un week-end fantastique pour terminer cette série de trois courses. Nous avons énormément travaillé et surmonté tous les défis qui se sont présentés à nous. Cet autre podium était amplement mérité."

Comme Verstappen, Hadjar a profité de la pause précédant Las Vegas pour poursuivre sa préparation au simulateur.

"Nous avons eu une courte pause avant Las Vegas, donc je suis allé à l’usine pour passer du temps au simulateur, avant de rentrer chez moi à Paris pour recharger un peu les batteries avant la dernière partie de l’année."

Le Français s’attend à un week-end particulièrement animé dans les rues de Las Vegas, où l’environnement spectaculaire de l’événement contraste avec les exigences techniques d’un circuit urbain rapide.

"Las Vegas est toujours une course complètement folle, avec énormément de choses qui se passent en ville et sur le circuit. C’est une course où tout le monde est présent ! Mais ma concentration reste sur la piste et nous voulons poursuivre sur la lancée de ce que nous avons montré depuis Bakou."

"Les températures à Vegas représentent un défi chaque année, donc si nous parvenons à bien gérer cet aspect et à affiner les réglages tout au long du week-end, nous pourrions vivre une très bonne course."