Verstappen veut effacer sa ’déception’, Tsunoda veut réussir son 100e GP

Vainqueur des trois dernières éditions du Grand Prix du Canada, Max Verstappen a évidemment envie d’y briller ce week-end, alors que la F1 se rend à Montréal. Le pilote Red Bull veut oublier un GP d’Espagne qui s’est terminé par une lourde pénalité et vise un bon résultat outre-Atlantique.

"Barcelone a été une déception pour nous et, bien que nous ayons tout donné, la course ne s’est pas déroulée comme nous l’aurions souhaité. Nous avons eu un peu de répit après les trois courses. Je me suis rendu au Hangar-7 pour célébrer sa réouverture avec l’équipe et nous attendons avec impatience le Canada" a déclaré Verstappen.

"La piste y est très particulière, avec des vibreurs à l’ancienne et de nombreuses possibilités de dépassement. Les réglages de la voiture seront importants et c’est toujours un plus grand défi avec les grandes zones de freinage."

"La course de l’année dernière a été passionnante, nous avons réussi à remporter la victoire et j’espère que nous pourrons à nouveau réaliser une performance positive cette semaine. Les conditions météorologiques s’annoncent un peu meilleures que l’an dernier, alors nous verrons ce qui se passera."

Yuki Tsunoda disputera sa 100e course en Formule 1 ce week-end, et il espère la célébrer dignement : "J’ai hâte de participer à cette semaine au Canada, c’est l’une de mes courses préférées du calendrier. J’adore Montréal et l’ambiance générale de la ville, la nourriture et le shopping, et c’est un endroit tellement agréable à vivre."

"Ce week-end, c’est aussi ma 100e course en Formule 1, ce qui est un peu fou. J’ai l’impression que je viens de commencer, mais aussi que cela a toujours été ma vie. Chacune de ces 100 courses a été spéciale et je me sens chanceux d’être dans ce sport."

"J’aimerais marquer ma 100e course avec un résultat à la hauteur de l’occasion. J’ai eu deux bonnes journées d’essais à Barcelone après la course et j’ai également participé à la simulation à Milton Keynes, nous avons donc travaillé dur ensemble et j’ai beaucoup plus de kilomètres à mon actif dans une voiture Red Bull Racing maintenant."

"Après l’Espagne, nous devons réaliser une meilleure qualification et nous avons travaillé dans ce sens. La météo au Canada peut réserver des surprises, mais il semble qu’elle pourrait être assez sèche et régulière pour une fois, ce qui devrait nous aider à atteindre nos objectifs."