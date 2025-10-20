Officiel : Red Bull lourdement sanctionnée alors qu’elle tentait de gêner Norris

Red Bull a été reconnue coupable de violation des règles avant la course lors du Grand Prix des États-Unis, le tout dans le contexte d’un geste anti-sportif envers McLaren et Lando Norris.

L’équipe a été convoquée chez les commissaires pour infraction aux procédures sur la grille de départ, avec un membre de son équipe resté trop longtemps sur la grille alors que l’évacuation était ordonnée.

Mais la raison est maintenant connue et volontaire : elle concernait un membre de l’équipe qui a tenté d’interférer avec un repère de référence placé par McLaren sur le mur des stands à côté de la place de Lando Norris sur la grille de départ.

Il n’y a pas eu d’impact sur la victoire de Max Verstappen mais Red Bull a écopé de 50 000 dollars d’amende de la part des commissaires de la FIA, dont 25 000 avec sursis en cas de récidive avant la fin de saison.

McLaren utilise depuis longtemps un morceau de ruban adhésif sur le mur le plus proche de Norris comme repère visuel pour lui lorsqu’il s’aligne dans sa case de départ.

Cela implique généralement que McLaren positionne la voiture de Norris le plus en avant possible dans la grille de départ pendant la procédure d’avant-course, le placement du ruban adhésif étant ensuite ajusté selon les préférences de Norris.

Norris s’est qualifié en deuxième position au Grand Prix des États-Unis, et cette position sur la grille se trouve à l’intérieur de la piste du Circuit des Amériques.

Elle est également située juste à côté de la première porte du mur des stands, l’ouverture par laquelle le personnel de l’équipe doit quitter la grille.

Après le début du tour de formation dimanche, un membre de l’équipe Red Bull est rentré dans cette zone alors que les commissaires de piste commençaient à fermer la porte et il n’a pas réagi lorsqu’ils ont tenté de l’arrêter.

Les preuves disponibles montrent que le membre de l’équipe a atteint le mur des stands de manière parallèle à la place de Norris sur la grille.

Bien que la résolution des caméras ne permette pas d’identifier précisément ce qu’il touchait sur le mur, il ne fait aucun doute que la cible était le ruban utilisé pour la référence de Norris sur la grille afin de l’enlever !

Il a été révélé que Red Bull a également interféré avec le ruban adhésif lors des dernières courses, et McLaren aurait modifié ses méthodes aux États-Unis afin de le rendre plus difficile à retirer.

Il n’y a rien de mal à ce que McLaren utilise du ruban adhésif ou un repère visuel sur le mur situé sur le côté de la piste, car cela n’est régi par aucune réglementation concernant la procédure de départ ou l’utilisation de la grille de départ.

Cela signifie également qu’il n’est pas protégé par les règles, de sorte qu’une autre équipe peut légalement interférer avec lui une fois qu’il est en place, même si la question de savoir si cela est conforme à l’esprit de la compétition reste ouverte à l’interprétation.

Dans le cas de ce qui s’est passé à Austin, il y a eu une infraction spécifique aux règles liée à cet acte, la préoccupation de la FIA étant que le résultat le plus extrême serait de devoir retarder le départ.

Laurent Mekies, directeur de l’équipe Red Bull, l’a reconnu avant la publication de la décision des commissaires.

"Il semble qu’à un moment donné pendant les procédures de grille, l’un de nos collaborateurs n’ait pas suivi les instructions des officiels ou de certains commissaires."

"Nous avons discuté avec nos collaborateurs, qui sont convaincus d’avoir suivi les instructions des commissaires à tout moment. Je pense donc qu’il s’agit probablement d’un malentendu."

"Nous avons visionné la vidéo avec la FIA et il est certain que nous pouvons faire mieux à l’avenir, mais de notre côté, nous n’avons pas l’impression d’avoir ignoré une instruction, donc je pense que c’est un détail mineur."

"Néanmoins, c’est quelque chose que nous aborderons à l’avenir."