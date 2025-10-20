Officiel : Sainz sera lourdement pénalisé au GP du Mexique !

Les commissaires ont rendu leur verdict au sujet de l’enquête sur Carlos Sainz, qui était coupable d’avoir envoyé Andrea Kimi Antonelli en tête-à-queue. Le pilote Williams F1 s’est vite défendu en rejetant une partie de la faute sur son adversaire.

Mais les commissaires n’ont pas été d’accord avec sa version, et il a donc été puni pour avoir provoqué l’accrochage et ruiné la course de son rival, après un freinage mal contrôlé qui a amené sa roue avant à percuter la roue arrière de la Mercedes.

Mais comme Sainz a abandonné après sa manœuvre, la pénalité est reportée à la prochaine course. Les commissaires estimant qu’il est entièrement en tort et donc sous le coup de dix secondes de pénalité, ils ont converti la sanction avec 5 places de recul sur la grille lors du Grand Prix du Mexique la semaine prochaine.

"Les commissaires ont entendu le pilote de la voiture n°55 (Carlos Sainz), le pilote de la voiture n°12 (Kimi Antonelli) et les représentants des équipes, puis ont examiné les preuves vidéo et les images enregistrées par les caméras embarquées."

"La voiture n°55 a tenté un dépassement à l’intérieur de la voiture n°12 dans le virage n°15, et une collision entre les deux voitures s’est produite à la corde. Le pilote de la voiture n°55 a affirmé qu’il s’attendait à ce que le pilote de la voiture n°12 lui laisse de l’espace à la corde, mais la voiture n°12 a tourné trop tôt et la voiture n°55 a bloqué ses roues lorsqu’il est devenu évident qu’une collision était inévitable."

"Il a suggéré que le pilote de la voiture n°12 aurait dû anticiper la tentative de dépassement de la voiture n°55 et lui laisser de l’espace pour éviter le contact. Cependant, à aucun moment avant le point de corde, le train avant de la voiture n°55 n’était à côté ou devant le rétroviseur de la voiture n°12."

"Par conséquent, selon les directives relatives aux normes de conduite, la voiture n°55 n’avait pas le droit de se voir laisser de l’espace à la corde du virage. Les commissaires ont donc déterminé que le pilote de la voiture n°55 était principalement responsable de la collision et une pénalité a été appliquée en conséquence."

"Comme le pilote pénalisé n’a pas terminé la course, une pénalité sur la grille de départ équivalant à une pénalité de 10 secondes lui a été infligée, soit 5 places."