Alpine F1 menace Colapinto, énervée par le non-respect des consignes sur Gasly

Le non-respect par Franco Colapinto de l’ordre donné par Alpine F1 de maintenir ses positions fera l’objet d’une discussion interne, a déclaré Steve Nielsen, directeur général de l’écurie.

L’écurie a demandé à Colapinto de ne pas dépasser son équipier alors qu’il rattrapait Pierre Gasly dans les derniers tours de la course du Grand Prix des Etats-Unis hier. Gasly était 17e devant son équipier et Gabriel Bortoleto, dernier au classement dans sa Sauber.

Stuart Barlow, l’ingénieur de course de Colapinto, lui a dit : ’Les deux voitures se débrouillent bien ici, nous devons maintenir nos positions, s’il te plaît’. Colapinto a contesté cette instruction, répondant à Barlow : ’Mais il est lent’.

Le trio était alors rattrapé par le leader de la course, Max Verstappen. Alors que Bortoleto ralentissait pour permettre à Verstappen de le doubler à la sortie du virage 20, Colapinto a plongé à l’intérieur de Gasly dans le premier virage de l’avant-dernier tour et a dépassé son équipier.

Gasly est ensuite tombé à la dernière place dans le dernier tour lorsque Bortoleto l’a attaqué dans le premier virage. Nielsen n’a pas caché son mécontentement à l’arrivée !

"Franco a pu allonger son relais en médiums pour bénéficier d’un avantage sur la fin, et il est revenu sur Pierre. Nous avons donné l’ordre aux pilotes de maintenir leurs positions, puisque nous gérions la consommation de nos deux voitures en tenant compte de la proximité des leaders, qui influait sur le nombre de tours restants."

"Toute consigne du muret des stands est définitive et nous sommes déçus que cela n’ait pas été le cas. C’est un sujet que nous allons aborder et traiter en interne."

Interrogé dans le paddock sur la nature d’une possible sanction pour Colapinto, Nielsen ne l’a "pas exclu".

"Les pilotes doivent écouter les consignes. D’autant plus que nous ne jouons pas un championnat du monde ou même des points dans ce cas."

Bien entendu, cette désobéissance en interne est loin d’être le seul souci d’Alpine F1 en ce moment, la compétitivité de l’A525 étant de plus en plus préoccupante.

"En tant qu’équipe, nous avons de nombreux points à revoir après ce week-end. Même si notre niveau de compétitivité reste trop éloigné des points, il est encourageant de constater de légers progrès par rapport aux derniers rendez-vous en prenant le week-end dans son ensemble."

"A Austin, comme beaucoup d’écuries, nous avons dû adapter notre stratégie en fonction des conditions et de ce que nous observions en piste comme les pneus durs ne semblaient pas être une option favorable en course. Du côté de Pierre, nous avons contré une menace d’undercut en chaussant les tendres un peu plus tôt que prévu, mais notre arrêt a été lent et nous analyserons pourquoi afin d’y remédier."