Officiel : Hamilton échappe à une pénalité sur la grille

La FIA a rendu son verdict sur l’enquête concernant un non respect du drapeau rouge potentiel de Lewis Hamilton et sa Ferrari lors des essais libres 3 du Grand Prix de Singapour tout à l’heure.

Alors que Liam Lawson venait de se crasher pour la deuxième fois en deux jours (photo ci-dessous), les commissaires ont été intrigués par le comportement du septuple champion du monde.

Selon eux, Hamilton aurait été potentiellement trop rapide et cela a mené à une convocation avant les qualifications. Le Britannique s’en tire sans pénalité, grâce à un ralentissement qui a été objectivement constaté, même si la FIA aurait aimé voir le pilote Ferrari ralentir un peu plus que ça...

"Les commissaires sportifs ont entendu le pilote de la voiture 44 (Lewis Hamilton), le représentant de l’équipe, et ont examiné les données de positionnement/vidéo, de chronométrage, de télémétrie, de radio de l’équipe et de vidéo embarquée."

"Pendant la période de drapeau rouge qui a suivi l’incident impliquant la voiture 30 (Lawson), Hamilton semblait rouler à une vitesse particulièrement élevée. Cependant, l’analyse des données de télémétrie a montré qu’entre le déploiement du drapeau rouge et l’entrée dans la voie des stands, Hamilton est resté au-dessus du temps minimum requis, tel que stipulé par l’article 37.6a du Règlement Sportif de Formule 1."

"En ce qui concerne l’entrée dans la voie des stands, la vitesse de la voiture était légèrement supérieure à celle des autres voitures dans des situations comparables, mais le pilote a conservé la maîtrise totale de sa voiture à tout moment et n’a pas conduit d’une manière qui puisse être considérée comme dangereuse."

"Bien que les commissaires sportifs estiment qu’une réduction de vitesse plus importante aurait été souhaitable dans les circonstances, il est conclu qu’il n’y a aucune preuve d’infraction à la réglementation applicable."