Alpine F1 a un nouveau directeur financier, la valeur de l’équipe au centre des questions

Le directeur financier de Renault, Duncan Minto, a quitté le conseil d’administration d’Alpine F1 et a été remplacé par Guillaume Rosso. Ce dernier est le directeur mondial des fusions-acquisitions de Renault et a officiellement pris ses nouvelles fonctions le 7 avril.

Auparavant, il occupait le poste de directeur financier d’Alpine. Il est remplacé par Guillaume Rosso, qui a rejoint le Groupe Renault en octobre dernier en tant que responsable des fusions-acquisitions.

Rosso est également directeur général d’Alliance Ventures, une plateforme de capital-risque pour l’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, rôle qu’il occupe depuis novembre dernier. Son arrivée intervient dans une période d’activité accrue des investisseurs autour de l’écurie Alpine F1.

Alors que le Groupe Renault reste l’actionnaire majoritaire et disposerait d’un droit de regard sur toute vente potentielle de parts minoritaires, la société d’investissement privée Otro Capital souhaiterait revendre ses parts, qui s’élèvent à 24 % de l’équipe.

Ces parts avaient été acquises en 2023 pour environ 215 millions de dollars et est aujourd’hui estimée à plus de 620 millions de dollars, alors que PlanetF1 rapporte que la valorisation de l’équipe pourrait s’élever à 2,6 milliards de dollars.

Otro est soumis à une période de conservation des titres et ne peut transférer librement sa participation avant septembre 2026. Renault détiendrait des droits sur toute transaction potentielle, y compris l’approbation des acheteurs éventuels.

Des sources indiquent que, si Otro cherche naturellement à maximiser la valeur de sa sortie, Renault s’attache à ce que tout nouvel actionnaire s’aligne sur l’orientation stratégique à long terme de l’équipe.

Flavio Briatore a confirmé que Mercedes-Benz AG fait partie des parties ayant exprimé un intérêt pour l’acquisition de la part d’Otro. Son offre s’élèverait à 500 millions de dollars, sous réserve de financement, ce qui valoriserait l’organisation à 2,1 milliards de dollars.

Plusieurs sources bien informées ont également identifié d’autres parties intéressées, dont le milliardaire américain Steve Cohen, entre autres. Christian Horner est un autre nom lié à l’équipe. L’ancien directeur de l’écurie Red Bull n’a pas caché son désir de revenir dans le paddock de la F1 et cherche une participation au capital dans le cadre de ses prochaines fonctions.