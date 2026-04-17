Verstappen révèle que Lambiase lui a ’demandé la permission’ pour signer chez McLaren F1

Max Verstappen a déclaré avoir personnellement encouragé Gianpiero Lambiase à accepter l’offre de McLaren F1, bien que ce départ mette fin au partenariat qui leur a permis de rafler quatre titres mondiaux et d’aider Red Bull à en remporter deux.

Lambiase est actuellement l’ingénieur de course de Verstappen chez Red Bull, un poste qu’il occupe depuis l’arrivée du Néerlandais dans l’équipe au GP d’Epsagne 2016, et il rejoindra McLaren en tant que directeur de la compétition en 2028.

"Il m’a fait part du type d’offre qu’il avait reçue. Je lui ai dit ’tu serais stupide de ne pas accepter’" a déclaré Verstappen à Viaplay, qui voulait laisser l’opportunité à Lambiase de monter en grade. "Nous avons déjà tout accompli ensemble."

"Et puis, il reçoit une offre aussi exceptionnelle, également en pensant à sa famille et à la sécurité que cela lui apporterait. Il m’a demandé une sorte de permission et j’ai répondu qu’il devait absolument le faire. Il avait vraiment besoin d’entendre cela de ma part."

Le Néerlandais a souligné la force de leur relation et a laissé entendre que leur collaboration pourrait ne pas s’arrêter là : "Bien sûr, j’ai une très bonne relation avec GP. Et qui sait, peut-être qu’à l’avenir nous travaillerons de nouveau ensemble en dehors de la Formule 1."

"Nous sommes amis pour la vie. Nous sommes encore jeunes. C’était une offre incroyable, et elle assure la sécurité de sa famille. Il faut aussi prendre cela en compte. Je lui ai donc dit qu’il devait le faire à 100 %. Et c’est ce qu’il voulait entendre."

Bien qu’il ait suggéré par le passé qu’il pourrait quitter Red Bull, voire la Formule 1, si Lambiase partait, Verstappen insiste sur le fait qu’il est en paix avec ce changement et qu’il ne voulait pas entraver les plans de son complice.

"Je ne lui en veux absolument pas. Et du coup, on n’est pas si abattu. Sur le plan de la course, cela ne nous dérange pas tant que ça, car nous avons accompli énormément de choses. Je ne peux pas non plus lui dire ’non, je veux te garder ici’. Tout le monde a ses propres rêves et ses propres objectifs."