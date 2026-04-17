La F1 a ’l’obligation d’écouter’ les pilotes et va apporter ’des changements’ à Miami

Stefano Domenicali a déclaré que des modifications du règlement technique des F1 2026 sont désormais imminentes, et qu’elles interviendront dès le Grand Prix de Miami, prochaine manche du championnat qui se déroulera le premier week-end de mai.

S’exprimant lors d’un événement organisé par Il Foglio à San Siro, Domenicali a confirmé que les discussions récentes et en cours avec les pilotes et les écuries de Formule 1 portent déjà leurs fruits.

"Nous avons l’obligation d’écouter nos pilotes, et le dialogue porte ses fruits" a-t-il confié à Sky Italia. "Nous verrons certainement des changements à Miami, ils seront finalisés la semaine prochaine. Nous aurons un championnat très excitant, nous l’avons vu dès le début. Notre priorité, ce sont les gens qui nous suivent."

Ces commentaires suggèrent une réaction beaucoup plus rapide que prévu, les multiples réunions du mois d’avril débouchant directement sur des ajustements immédiats.

Cependant, tout le monde ne s’attend pas à des réformes de grande ampleur. L’ancien pilote Mika Salo a déclaré à Ilta Sanomat que seuls des changements limités sont probables.

"Ces voitures ne correspondent pas à ce que la F1 devrait être. Max [Verstappen] n’aime pas les monoplaces modernes et l’a fait savoir très clairement. En tout cas, je ne pense pas que des changements significatifs seront apportés, quoi qu’il arrive."

"Certaines modifications pourraient être faites pour des raisons de sécurité, notamment pour les situations où l’écart de vitesse entre des voitures qui se suivent peut atteindre 70 à 80 km/h."

Cette préoccupation sécuritaire est devenue un point central suite aux récents incidents liés aux nouvelles règles de gestion de l’énergie. Pedro de la Rosa, ambassadeur d’Aston Martin, a déclaré à AS que le sport doit donner la priorité à cet aspect avant tout le reste.

"On peut être d’accord ou non avec cette F1. Une partie des fans n’est pas satisfaite, les pilotes ne sont pas satisfaits, mais plus important encore, il y a la question de la sécurité. C’est indiscutable" a rappelé l’Espagnol.

"Ce que nous avons vu à Suzuka souligne qu’il y a certaines lacunes à combler, et c’est ce sur quoi la FIA, les équipes, les pilotes et la FOM travaillent. Ce sera résolu. Quoi qu’il soit fait, ce sera mieux et plus sûr, c’est ce que nous devons viser pour Miami."