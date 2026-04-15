Hamilton se confie : pourquoi le succès ne fait pas tout en F1

Malgré un palmarès hors normes, Lewis Hamilton livre une réflexion calme et posée sur la valeur de ses succès en Formule 1. Le septuple champion du monde estime que la réussite, aussi éclatante soit-elle, ne vaut rien sans les personnes qui l’accompagnent.

Avec sept titres mondiaux, 105 victoires et plus de 200 podiums, Hamilton demeure le pilote le plus titré de l’histoire de la discipline. Sa période la plus faste s’étend de 2014 à 2021, durant laquelle Mercedes a dominé le plateau.

Depuis, les résultats se sont faits plus discrets, le Britannique évoluant plus loin dans la hiérarchie. Mais cela n’altère en rien son statut de légende de la F1. Pourtant, Hamilton relativise l’importance de ces statistiques.

"Avoir du succès n’est pas tout ce que l’on imagine. On peut se sentir seul au sommet, surtout quand on est le premier. Cela ne vaut rien sans la famille, sans l’équipe et sans les personnes avec qui vous partagez cela."

"Si vous ne pouvez pas le partager et vivre pleinement le moment, alors au final, cela ne sert à rien."

Engagé dans sa 20e saison en F1, Hamilton est aujourd’hui l’un des pilotes les plus expérimentés du plateau, seulement devancé par Fernando Alonso en nombre de départs. Avec le recul, il estime que les moments les plus marquants de sa carrière ne sont pas uniquement ses succès, mais aussi les épreuves traversées.

"Je dirais que les moments qui m’ont le plus façonné sont liés à mon environnement. Les coups, les bagarres, le harcèlement, les insultes, toutes ces choses. Les gens qui me disaient de retourner dans mon pays... ce sont des choses que j’ai gardées en moi pour me nourrir."

"Ce sont ces éléments qui ont fait de moi la personne que je suis aujourd’hui. C’est une accumulation de petites blessures, de cicatrices."