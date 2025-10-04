Russell bat Verstappen pour la pole à Singapour, McLaren F1 et Ferrari en retrait

Après trois séances d’essais qui n’ont pas révélé grand chose en matière de hiérarchie, c’est l’heure de la séance qualificative qui s’annonce particulièrement disputée, et dans laquelle on pourrait avoir entre trois et sept candidats à la pole position.

En effet, cinq pilotes se tenaient en 89 millièmes de seconde durant les EL3 ce midi, avec un meilleur temps de Max Verstappen devant les pilotes Mercedes F1 et les pilotes McLaren. Ces cinq là pourraient être candidats à la pole position, même si Mercedes devra confirmer cette bonne performance de nuit, alors que ses EL2 ont été catastrophiques hier.

Ferrari semble encore en retrait mais les pilotes de la Scuderia pointaient à une poignée de dixièmes, et s’ils parviennent à faire les ajustements nécessaires, ils pourraient tous les deux se mêler à la lutte.

Derrière, les Williams se sont montrées rapides, tout comme les Racing Bulls, et en particulier Isack Hadjar qui n’a pas commis d’erreur, contrairement à Liam Lawson qui s’est mis à deux reprises dans le mur. Les Aston Martin, les Sauber et les Haas sont à surveiller, et les batailles pour la Q2 et la Q3 s’annoncent particulièrement intenses.

14h40 : Sous enquête après les EL3 pour ne pas avoir respecté un drapeau rouge, Lewis Hamilton a été innocenté par les commissaires. Les raisons de cette décision sont à retrouver sur cette page.

14h47 : La pluie ne devrait pas perturber cette séance, avec des risques d’averses inférieurs à 10 % ce samedi à Singapour.

14h51 : A noter que Sauber a signé le mécanicien responsable de la voiture de Max Verstappen, Matt Caller, qui remplacera un autre mécanicien anciennement chez Red Bull, Lee Stevenson. Ce dernier devrait être promu à un meilleur rôle, et ces signatures sont évidemment l’oeuvre de Jonathan Wheatley, ancien responsable des mécaniciens dans l’équipe de Milton Keynes, et aujourd’hui Team Principal à Hinwil.

14h54 : Du côté de Mercedes, il semblerait qu’un accord pour prolonger le contrat avec George Russell soit de plus en plus évident, comme l’a expliqué Toto Wolff, son patron.

14h57 : La température de l’air est de 30 degrés avec une humidité de 67 %, et l’asphalte est de 35 degrés.

15h00 : C’est parti pour la séance qualificative !

Q1 - 18 minutes

15h03 : Lewis Hamilton est le premier à s’élancer à l’assaut du chrono.

15h04 : Hamilton s’est raté et Alex Albon signe le premier meilleur temps en 1’31"474, mais Carlos Sainz fait mieux en 1’31"015. Lance Stroll se place juste derrière, devant Nico Hülkenberg et les Alpine.

15h05 : Charles Leclerc prend la tête en 1’30"940, et Gabriel Bortoleto se place troisième. Isack Hadjar prend la première place en 1’30"826.

15h06 : Lando Norris fait mieux en 1’30"572. Max Verstappen en termine avec un chrono encore plus rapide en 1’30"317.

15h07 : Hamilton en termine de son tour rapide et il prend le deuxième chrono. Oscar Piastri a vu un drapeau jaune déployé devant lui alors qu’un pilote se poussait hors de la piste, et cela a ruiné son tour, agaçant l’Australien au passage.

15h08 : Oliver Bearman prend la deuxième position à 0"103 de Verstappen ! George Russell s’empare du troisième temps.

15h09 : Franco Colapinto effectue un très beau chrono avec la huitième place.

15h10 : Fernando Alonso prend la sixième place, tandis que Sainz a gêné Antonelli, un incident noté par les commissaires. Hamilton en termine d’un nouveau tour et il prend le deuxième chrono à 0"002 de Verstappen.

15h11 : Leclerc échoue à 0"053 et se place troisième. Et Hadjar prend la tête en 1’30"214 ! Hülkenberg prend le 14e temps.

15h12 : Piastri signe un premier chrono, avec le sixième temps seulement, à 0"226 de Hadjar.

15h13 : Lawson prend la dixième place, tandis que les commissaires n’ouvriront pas d’enquête officielle contre Sainz. Norris en termine avec le meilleur temps en 1’29"932. A noter que Tsunoda est 18e à 1"8, soit le dernier temps au classement puisque Kimi Antonelli n’a pas encore de temps.

15h15 : Et l’Italien en termine avec un excellent chrono puisqu’il s’empare de la deuxième position.

15h17 : Hamilton en termine avec son dernier chrono de cette Q1, dans laquelle il reste 1mn15, et il remonte en première place avec un 1’29"765 ! Lance Stroll améliore mais ne signe que le 14e temps. Verstappen remonte en troisième place.

15h18 : Piastri prend le sixième temps, et Gasly est à l’arrêt en piste à cause d’une avarie. Russell prend la troisième place.

15h19 : Tsunoda remonte en dixième place et Hülkenberg est 13e. Bortoleto ne fait que le 16e temps.

Les éliminés sont Bortoleto, Stroll, Colapinto, Ocon et Gasly.

15h21 : Stroll est désabusé après sa 12e élimination en Q1 sur 18 séances cette année : "Ca se passe toujours mal", déplore le Canadien.

15h23 : Le début de la Q2 est retardé et Sauber demande à Bortoleto de rester dans sa voiture car des pilotes pourraient ne pas avoir respecté les drapeaux jaunes.

15h30 : Alors que les commissaires récupèrent l’Alpine de Gasly, plusieurs pilotes sont sous enquête pour non-respect des drapeaux jaunes. Bortoleto, Hülkenberg, Tsunoda et Russell passeront chez les commissaires après la séance. Stroll avait été ajouté à cette liste mais il est innocenté.

15h32 : C’est parti pour la Q2 !

15h34 : C’est Verstappen qui s’élance le premier devant Bearman et les Williams.

15h35 : Verstappen signe le meilleur chrono en 1’29"747.

15h36 : Hadjar et Bearman se placent à moins d’une demi-seconde de Verstappen. Sainz s’intercale entre les deux, et Albon est derrière.

15h37 : Alonso s’empare du troisième temps, et Tsunoda n’est que sixième à six dixièmes, et battu par Lawson.

15h38 : Russell prend le quatrième temps, et Antonelli le deuxième à 0"077. Norris prend le troisième chrono.

15h39 : Piastri prend le deuxième temps à 0"076, et le temps d’Antonelli est effacé pour avoir dépassé les limites de piste.

15h40 : Les pilotes Ferrari en terminent à leur tour, Hamilton prend le troisième chrono à moins de deux dixièmes de Verstappen, et Leclerc ne fait pas mieux que 13e, à 0"725 après un contact avec le mur.

15h43 : Antonelli entame un nouveau tour alors qu’il n’a toujours pas de chrono.

15h44 : Antonelli en termine et signe le meilleur temps en 1’29"649.

15h45 : Russell en termine à son tour et améliore en 1’29"562 ! Verstappen accélère aussi et se place à 0"010 de Russell.

15h46 : Albon prend la neuvième position, alors que Tsunoda et Leclerc sont pour le moment les éliminés surprise. Mais il reste une tentative à chacun. Hadjar garde le septième temps, et Bearman remonte huitième.

15h47 : Norris prend le quatrième chrono à plus de deux dixièmes de Russell. Tsunoda est au stand et n’améliorera finalement pas. Leclerc prend la sixième place !

Les éliminés sont Hülkenberg, Albon, Sainz, Lawson et Tsunoda.

15h50 : A noter que Russell a finalement été innocenté pour les drapeaux jaunes de la Q1.

15h52 : La Q3 s’élancera à 15h55.

15h55 : C’est parti pour la dernière phase des qualifications de ce GP de Singapour !

15h59 : Russell signe le premier temps de cette Q3 en 1’29"165, et Bearman est à une seconde. Antonelli est à quatre dixièmes de l’excellent chrono de son équipier.

16h00 : Norris est à quatre dixièmes, et les Ferrari à plus de cinq dixièmes. Hadjar les suit, tandis que Piastri est à trois dixièmes de Russell, en deuxième position.

16h01 : Verstappen prend la deuxième position à 0"175 de Russell et de son temps, qui est un record de piste.

16h03 : Bearman et Alonso sont pour le moment neuvième et dixième, et tous les pilotes ressortent des stands pour aller chercher un meilleur chrono.

16h06 : Norris ne fait pas mieux dans le premier secteur mais progresse dans le deuxième. Il en termine en améliorant mais il reste cinquième.

16h07 : Leclerc s’est raté dans le dernier secteur et il n’améliore pas. De son côté, Russell améliore de 7 millièmes pour un temps de 1’29"158 !

16h08 : Antonelli n’améliore pas et reste quatrième. Hamilton prend la sixième place à Leclerc. Piastri ne fait pas mieux que troisième. Verstappen se rate et n’améliore pas non plus.

Russell est donc en pole devant Verstappen et Piastri ! Antonelli est quatrième devant Norris et Hamilton qui seront en troisième ligne, puis Leclerc et Hadjar, et enfin Bearman et Alonso en cinquième ligne.