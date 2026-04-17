Red Bull annonce des changements hiérarchiques dans son département technique

Red Bull Racing a annoncé une série de changements organisationnels au sein de son département technique, dans le but d’améliorer ses performances. Une restructuration qui change la hiérarchie sous le directeur technique, Pierre Wache.

Avec effet immédiat, Ben Waterhouse (photo en haut) assume un rôle de direction élargi en tant que directeur de la performance et ingénieur conception en chef. Il aura une responsabilité globale sur la conception et la performance du véhicule, et sera directement sous la direction de Pierre Wache (à gauche en bas, avec Laurent Mekies).

Waterhouse a rejoint le giron Red Bull en provenance de Sauber en 2014, d’abord en tant que directeur technique adjoint chez Toro Rosso. Depuis 2017, il officie en tant que responsable de l’ingénierie de performance chez Red Bull Racing.

L’équipe de Milton Keynes veut faire en sorte que "cette évolution renforce l’intégration entre ces domaines et permette d’accélérer le développement de solutions compétitives et hautement performantes".

À partir du 1er juillet, Andrea Landi rejoindra l’équipe en tant que Responsable de la performance, sous la responsabilité de Waterhouse. Landi possède une vaste expérience en Formule 1, acquise lors de ses précédents postes de directeur adjoint de la performance des véhicules chez Ferrari et de directeur technique adjoint chez Racing Bulls.

Red bull espère que "son expertise renforcera encore les capacités de performance de l’écurie", alors que cette réorganisation globale vise à "soutenir les ambitions techniques à long terme de l’équipe et reflètent sa volonté constante de développer ses talents internes tout en attirant des experts de premier plan issus de toute la discipline".