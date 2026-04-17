Une course à oublier, mais Stroll en redemande en GT3

Engagé ponctuellement hors de la Formule 1, Lance Stroll a goûté à une expérience différente le temps d’une épreuve GT3 disputée sur le tracé du Circuit Paul Ricard. Et malgré une course compliquée sur le plan du résultat, le Canadien n’exclut pas de renouveler l’expérience.

Aligné au volant de l’Aston Martin Vantage GT3 n°18 engagée par Comtoyou Racing, aux côtés de Roberto Merhi et du jeune espoir Mari Boya, Stroll a vécu une épreuve mouvementée. L’équipage a en effet accumulé pas moins de huit minutes et 25 secondes de pénalités, avant de voir sa course s’achever prématurément dans la voie des stands en raison d’un problème de sélection de rapports.

Entre infractions aux drapeaux bleus et dépassements répétés des limites de piste, la n°18 n’a jamais été en mesure de jouer les premiers rôles. Pourtant, au-delà de ces difficultés, le pilote de Formule 1 retient surtout le positif de cette incursion en GT.

"J’ai apprécié mes débuts avec l’Aston Martin Vantage GT3 et même avec une préparation limitée, je me suis senti bien dans la voiture, et le rythme était très encourageant."

"J’étais l’un des plus rapides lors de mon relais et, à chaque tour, je me sentais de plus en plus à l’aise avec la voiture et j’améliorais mes temps au tour."

Un sentiment d’autant plus notable que, lorsqu’il a pris le volant pour son relais, les espoirs de résultat s’étaient déjà envolés pour son équipe.

"Bien sûr, la course était pratiquement terminée lorsque j’ai commencé mon relais en raison de plusieurs problèmes que nous avions rencontrés, mais malgré cela, c’était génial de piloter, de rouler de nuit dans des conditions de course et d’acquérir de l’expérience dans un championnat très compétitif," a-t-il poursuivi.

"Je tiens à remercier l’équipe d’avoir mis cette opportunité sur pied très rapidement et de nous avoir donné une voiture rapide à piloter. C’était vraiment très amusant !"

Partie depuis la 15e position sur la grille, l’Aston Martin n°18 a rapidement plongé dans le classement après un début de course difficile de Mari Boya, relégué au-delà du top 30. Avec l’accumulation des pénalités, toute chance de bon résultat s’était déjà envolée au moment où Stroll a pris le relais pour les deux dernières heures.

Malgré cette issue frustrante, le Canadien ne cache pas son envie de revenir en GT3 à l’avenir.

"Je me suis beaucoup amusé et j’ai hâte de disputer d’autres courses GT prochainement," a-t-il assuré.

"Nous verrons ce que permettra le calendrier, mais j’ai hâte de reprendre le volant de la Vantage GT3 très bientôt."

Un programme qui pourrait trouver sa place dans un calendrier de Formule 1 légèrement allégé. Initialement prévue sur 24 Grands Prix, la saison a déjà été réduite à 22 manches après les annulations des épreuves de Bahreïn et d’Arabie saoudite. La prochaine pause officielle interviendra après le Grand Prix de Hongrie, en juillet, tandis qu’une manche du GT World Challenge est programmée au Circuit de Nevers Magny-Cours durant cette trêve, une opportunité potentielle pour Stroll de renouer avec le GT.