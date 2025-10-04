Mercedes F1 et Russell ’très proches’ d’un accord selon Wolff

Mercedes F1 ne devrait pas tarder à annoncer un nouveau contrat pour George Russell, si on en croit les dernières déclarations de Toto Wolff aujourd’hui au Grand Prix de Singapour.

Russell n’est toujours pas signé par son équipe pour la saison 2026 et les suivantes, le Britannique ayant indiqué jeudi à son arrivée dans le paddock qu’il n’y avait pas eu d’avancées claires à annoncer sur ce front.

Les spéculations sur son avenir vont donc bon train depuis quelques mois, en particulier depuis que Mercedes a ouvertement admis son intérêt pour le quadruple champion du monde Max Verstappen. Mais un nouvel accord avec Russell est considéré comme une formalité depuis un certain temps, Verstappen ayant confirmé en juillet qu’il resterait chez Red Bull au moins jusqu’à fin 2026.

Malgré cela, le contrat du Britannique de 27 ans n’est toujours pas signé.

"Nous sommes très proches d’un accord," affirme le directeur de l’écurie Mercedes F1 après les derniers essais libres à Singapour.

Lorsqu’on lui a demandé si cela signifiait une question de jours, d’heures ou de minutes, Wolff a répondu : "Quelque chose comme ça."

Et les choses semblent avancer aussi du bon côté pour Kimi Antonelli.

Le jeune Italien de 19 ans a connu une période difficile tout au long de la campagne européenne, ce qui a conduit Wolff à critiquer publiquement ses performances décevantes à Monza.

Mais Antonelli a réagi en réalisant un week-end sans faute en Azerbaïdjan, qui s’est soldé par une belle quatrième place.

"Je pense que depuis Bakou, nous avons constaté une grande concentration. Il y avait beaucoup d’attention autour de lui et les attentes étaient très élevées," dit Wolff.

"Il a moins de travail à l’extérieur en termes d’obligations médiatiques et peut-être de sponsoring, et il passe tout son temps avec son équipe d’ingénieurs, ce qui est une bonne chose."

"Je pense que c’est un processus d’apprentissage encore en cours pour Kimi, afin de déterminer ce à quoi il réagit bien."

"Nous l’avons toujours encouragé. Nous l’avons même encouragé à faire des erreurs, car ce sont les dernières années de ce règlement et tous les autres pilotes se sont habitués à ces voitures."

"C’est sa première année, il ne connaît pas tous ces circuits, il ne connaît pas tout cet univers, donc l’année prochaine, tout le monde repartira de zéro. Et à cet égard, je pense qu’il fait du bon travail."

"Il semble que cela ait fonctionné de lui mettre un peu de pression."

Lorsqu’on lui a demandé si Mercedes avait vu suffisamment de choses pour qu’Antonelli soit un leader dans le futur, Wolff reste prudent : "Le niveau est déjà très élevé si l’on regarde George, Max, leurs compétences sont tellement élevées, et il y en a quelques autres qui entrent dans cette catégorie."

"Je pense qu’entrer dans ce groupe serait déjà un succès."

"Son palmarès chez les juniors est phénoménal, c’est probablement le meilleur que nous ayons vu depuis 10 ans. En karting, il est exceptionnel. Mais la Formule 1, c’est une autre paire de manches."