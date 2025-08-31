Wolff préfère être célèbre et subir ’deepfakes et IA’ plutôt qu’être ignoré

Avec la montée en popularité de la Formule 1, Toto Wolff est devenu une figure publique sur internet. Le directeur et actionnaire de Mercedes F1 en est parfaitement conscient, dans un monde où l’image publique est rapidement utilisée en toutes circonstances.

En 2019, des manifestants au Liban avaient utilisé sa tête sur une banderole en marquant : "Je veux Toto Wolff comme Premier ministre car il a les meilleures stratégies". Depuis, il est devenu un ’meme internet’ avec ses facéties, notamment en 2021, et il en est conscient, même s’il n’y prête pas trop attention.

"Mon public cible n’est pas constitué d’utilisateurs des réseaux sociaux" a déclaré Wolff. "Mon public cible est plutôt constitué d’adultes. Mais de temps en temps, je jette un œil à ce qui se fait ailleurs. Parfois même à des photos retouchées par l’IA. Mais j’ai tendance à trouver cela amusant."

"Avec les deepfakes, on peut tout falsifier. Je pense qu’il existe même quelques vidéos pornographiques où mon visage est superposé à celui d’un autre corps !" Interrogé sur le fait que ça le gêne, l’Autrichien préfère s’en amuser : "Tant que le corps est beau et que je suis convaincant dans les scènes."

Face à l’afflux de critiques émanant des médias comme des fans, Wolff a appris à prendre de la distance avec ce contenu : "Il y a aujourd’hui une telle surcharge d’informations. Et à chaque fois qu’une histoire est racontée, elle s’éloigne davantage de sa source."

"Vous lisez quelque chose un jour, et le lendemain, elle est déjà interprétée différemment. Tout cela pour un titre sensationnel. Et quand vous lisez l’article, il est généralement beaucoup moins spectaculaire ou controversé que ne le suggère le titre. J’ai appris à ne pas le prendre trop à cœur."

"À un moment donné, j’ai demandé à Bradley, notre responsable de la communication, de ne me montrer que les pires exemples à la fin de chaque journée. Et s’il voulait me flatter, peut-être aussi les meilleurs. Finalement, il a arrêté de me montrer les meilleurs. Soit il n’y en a plus de bons, soit il pense que je ne devrais pas prendre la grosse tête."

Mais malgré certains buzz négatifs, l’Autrichien part du principe que ça vaut mieux qu’un manque de popularité, et il explique que cela montre la popularité gagnée par la catégorie reine du sport automobile : "C’est bon pour la Formule 1."

"Cela prouve la force de notre sport et l’ampleur de son audience auprès de nouveaux publics. Le buzz sur les réseaux sociaux a pris d’assaut la Formule 1" ajoute Wolff, qui admet regarder les réseaux "de temps en temps, juste pour rire. Mais cela ne fait pas partie de ma routine quotidienne."

Selon lui, le côté positif est que "notre public rajeunit et compte de plus en plus de femmes. Je préfère que quelqu’un publie des vidéos porno deepfake à mon sujet plutôt que personne ne s’intéresse à moi. Car il fut un temps où personne ne s’intéressait à nous, et je m’en souviens très bien."