Officiel : Colapinto prolonge avec Gasly chez Alpine F1

Franco Colapinto continuera l’année prochaine avec Alpine F1, après que l’équipe d’Enstone a confirmé que le pilote argentin serait encore aux côtés de Pierre Gasly en 2026. Recruté au sein de l’équipe par Flavio Briatore et mis sous pression rapidement, Colapinto a réussi à surmonter les difficultés et à se rapprocher de son équipier.

Depuis le Mexique, une rumeur concernant cette annonce se faisait de plus en plus pressante, et le choix semblait logique malgré quelques tests de Paul Aron dans l’A525. Mais recruter un autre débutant après Jack Doohan et Colapinto serait un autre retour en arrière pour Alpine, alors que le titulaire actuel n’a pas grand chose à se reprocher.

On avait vu venir cette prolongation en ce 7 novembre 2025 quand Alpine a posté un message marqué "07/11/25 : faites le calcul". En additionnant 7, 11 et 25, on arrive à 43, soit le numéro de Colapinto. Prolonger l’Argentin dans un pays voisin et quand Alpine arbore le jaune de son sponsor Mercado Libre est logique.

A noter que l’annonce a eu lieu à 10h43, heure local du Brésil, une jolie attention pour rendre hommage à ce duo, avec le numéro 10 de Gasly et le 43 de Colapinto.

"Je suis extrêmement reconnaissant envers Flavio et toute l’équipe pour la confiance qu’ils m’accordent pour faire progresser l’écurie," commente l’Argentin.

"Depuis mes débuts en Formule 1, je savais, compte tenu du contexte, que le défi serait immense pour conserver ma place dans ce sport. Le chemin a été long et difficile, et je suis très fier de piloter à nouveau pour cette équipe en 2026, aux côtés de Pierre, un équipier exceptionnel dont je pourrai sans aucun doute continuer à apprendre."

"Enfin, cette annonce au Brésil arrive à un moment particulièrement symbolique. Nous sommes proches de mon pays, l’Argentine, et cette épreuve a pour moi un parfum de course à domicile avec un tel soutien. Avoir autant de fans qui nous suivent dans cette aventure, c’est aussi pour cela que nous faisons ce métier. Avec la nouvelle ère attendue l’an prochain en Formule 1, j’espère que nous pourrons offrir à chacun de nos supporters de vraies raisons de sourire et de célébrer. Vamos Alpine !"

Flavio Briatore ajoute : "J’ai suivi la progression de Franco tout au long de son parcours en Formule 1 et j’ai toujours été convaincu qu’il possède les qualités et le potentiel nécessaires pour devenir un pilote de premier plan, capable de grandir avec l’équipe."

"Notre décision de poursuivre ensemble en 2026 témoigne clairement de notre engagement et de notre soutien indéfectible envers Franco et son développement en tant que pilote de course. Cette année a été difficile pour toute l’écurie, le contexte n’avait rien d’idéal, mais Franco et Pierre ont tout donné pour nous placer dans les meilleures conditions en vue de la saison prochaine. Avec Pierre et Franco, nous disposons d’un excellent mélange d’expérience, de vitesse et de talent qui permettra à l’équipe de progresser et, nous l’espérons, d’offrir à nos fans de belles émotions la saison prochaine."