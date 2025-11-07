Briatore : Alpine F1 n’avait pas de meilleure alternative que Colapinto

Flavio Briatore n’a jamais eu sa langue dans sa poche. Conseiller exécutif d’Alpine F1, l’Italien estime aujourd’hui que Franco Colapinto était "perdu" à son arrivée en début d’année, mais qu’il est désormais "un pilote différent", pleinement méritant de son maintien aux côtés de Pierre Gasly pour la saison 2026.

Dans un entretien accordé au site officiel de la F1, Briatore est revenu sur la décision de prolonger Colapinto, annoncée aujourd’hui, préféré à Paul Aron pour épauler Gasly l’an prochain.

Promu titulaire dès Imola en remplacement de Jack Doohan, le jeune Argentin avait rejoint Alpine en janvier comme pilote réserviste, après un passage chez Williams. Ses premières sorties n’avaient toutefois pas convaincu.

"Ce n’était pas ce que j’attendais de Colapinto," admettait Briatore à l’époque. "Peut-être que ce n’était pas le bon moment pour l’avoir en Formule 1."

Depuis, Colapinto a haussé le ton, tenant tête à Gasly en qualifications (3-3 sur les six dernières séances) et affichant une compétitivité croissante malgré la méforme chronique de l’A525.

"Ce qui est difficile pour tous ces jeunes, c’est qu’ils arrivent en F1 avec énormément de pression, des sponsors, de l’équipe," explique Briatore à Interlagos.

"Malheureusement, nous n’avons pas une voiture très performante. Elle est difficile à piloter. Je crois qu’au début, Franco était un peu perdu, et il lui a fallu trois ou quatre courses pour être meilleur."

L’Italien constate une évolution majeure du pilote de 22 ans.

"Si vous regardez Franco au début et maintenant, c’est une personne différente. Il est beaucoup plus sûr de lui, beaucoup plus engagé avec les ingénieurs, et il a fait tout ce qu’il pouvait pour performer. Il passe beaucoup de temps à mieux comprendre la voiture."

Et malgré le manque de compétitivité globale du package, ses prestations récentes ont impressionné : "Sur les deux ou trois dernières courses, les performances de l’équipe ne sont pas bonnes du tout, mais celles de Franco ont été très bonnes."

Briatore reconnaît avoir été volontairement exigeant avec l’Argentin après son début de saison timide. Une approche qu’il assume pleinement.

"J’ai passé beaucoup de temps avec Franco et j’ai vu un changement chez lui. Sa maturité a complètement évolué ces derniers mois. Il me parle comme une personne différente, avec plus de responsabilités. Il comprend ce qu’il fait avec l’équipe, avec l’ingénierie. Il m’a vraiment surpris."

L’Italien confie aussi avoir dû aller à contre-courant en interne.

"Au début, plusieurs personnes dans l’équipe n’étaient pas convaincues par ses performances. J’ai continué à croire en Franco et maintenant tout le monde pense qu’il est fantastique pour nous et qu’il est le bon coéquipier pour Pierre."

Les résultats récents semblent lui donner raison : "Si vous regardez les dernières courses, touchons du bois, il n’y a eu aucun accident. Il pilote très bien. Il est très proche de Pierre – deux dixièmes devant, deux dixièmes derrière. Et je considère Pierre comme l’un des meilleurs pilotes de F1, l’un du top 6."

Pour Briatore, la relation entre les deux pilotes constitue l’un des points positifs de cette seconde partie de saison.

"La relation avec Pierre est très bonne. Maintenant, nous avons deux pilotes avec qui travailler. Franco se sent membre à part entière de l’équipe. Il est l’un des deux pilotes Alpine. Avant, nous n’avions qu’un seul pilote et tout reposait sur les épaules de Pierre. Maintenant, nous partageons la charge. Et Franco gère bien. Mon travail est d’apporter la bonne voiture à Pierre et Franco l’an prochain."

Une décision contrainte… mais assumée

Le choix pour 2026 restait limité sur le marché, avec seulement quatre baquets encore disponibles (un chez Alpine, un chez Red Bull et deux chez Racing Bulls). Une situation compliquée par la saison difficile de l’écurie française, lanterne rouge du championnat avec seulement 20 points marqués en 20 Grands Prix.

Gasly a été prolongé en septembre jusqu’à fin 2028, laissant la question du second siège ouverte. Colapinto, soutenu financièrement par plusieurs partenaires argentins, notamment Mercado Libre, a marqué des points précieux dans cette bataille interne, jusqu’à sa confirmation officielle à la veille du Grand Prix de São Paulo.

Briatore assume ce choix, préférant consolider la stabilité interne plutôt que de tenter un pari externe.

"Nous n’avions pas beaucoup d’options pour changer de pilote (Perez et Bottas ont refusé le baquet, ndlr). Si vous regardez le panorama, nous avons Aron. Il est très bien mais encore très jeune, il lui faut encore un ou deux ans d’expérience en tant que réserviste. Nous n’avons rien vu de vraiment meilleur que ce qu’apportent Franco ou Pierre. Notre duo est excellent pour l’an prochain et je vous promets que notre voiture sera bien meilleure que maintenant."